Alex Belli e Clarissa Selassié litigano sui social: “Non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano”

Alex Belli e Clarissa Selassié litigano sui social. Dopo la stoccata al vetriolo della principessina etiope a Casa Chi, è arrivata la replica seccata del Man. I due ex concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 6, sono ai ferri corti. Vediamo insieme cosa è successo.

Clarissa Selassié ha rivelato a Casa Chi che Alex Belli ha sfruttato la situazione di Lucrezia Selassié, meglio conosciuta come Lulù, e Manuel Bortuzzo per farsi qualche ospitata in più in televisione: “Trovo che si sia comportato in maniera molto cheap. A lui vogliamo bene e per questo siamo rimaste molto male per ciò che ha fatto. Ha sfruttato la cosa per fare le sue ospitate“.

La Selassié ha anche confessato di aver affrontato il modello, attore e fotografo di moda Alex Belli ed avergli scritto su Whatsapp tutto quello che pensa: “Sì gli ho detto che ci sono rimasta male e che non è la verità quella che ha raccontato. Lui mi ha risposto tipo ‘dai non ti arrabbiare questo è il nostro business è lavoro è così che funziona’. In poche parole mi diceva di lasciar correre perché nel nostro mondo le cose vanno in questa maniera. Io non ci sto non è bello“.

L’ex gieffino vip e attore Alex Belli ha risposto piccato su Twitter a Clarissa. L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi e compagno della modella e influencer venezuelana Delia Duran ha scritto: “Giusto per la cronaca. Vi voglio bene, ma non mettetemi in mezzo a vostre cose che non mi interessano e di cui non ne voglio far parte e che non ho mai detto. Questo é il mio unico pensiero a riguardo!”.

E poi ancora: “Ma amore mio, io non ho difeso nessuno. Ho semplicemente detto che il rapporto fuori dal Grande Fratello Vip va testato oltre la bolla. Poi ho detto che ci sono coppie che resistono e altre che fuori non resistono nella vita reale. Tutto qua, una semplice domanda con una semplice risposta“.