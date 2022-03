Alex Belli e Delia Duran sono stati ospiti nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo. La bellissima e chiacchieratissima coppia vip ha parlato di amore libero e tanto altro ancora. Entrambi sono stati i grandi protagonisti insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e attuale giurata del programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione Show 2022, Soleil Sorge, della sesta edizione del famoso reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Il triangolo “chimico” tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a tenere banco sui giornali e in tv.

Il matrimonio è nei programmi futuri della coppia. “Il Grande Fratello è un po’ circense ed io sono circense, nel senso più nobile della parola – ha dichiarato il sensuale e intrigante attore e fotografo di moda a Silvia Toffanin –. Come diceva Delia, però, negli alti e bassi alla fine il nostro amore ha vinto su tutto. Per quanto mi riguarda io non ho mai avuto dubbi sulla mia storia con Delia, però quando l’ho vista dentro al Grande Fratello un po’ mi sono spaventato. Quando Alfonso mi ha chiesto di rientrare io ero super felice”.

Delia ha rivelato a Silvia Toffanin di averlo fatto di proposito ad avvicinarsi ad altri uomini, tra cui Antonio Medugno, nella Casa del GF Vip 6: “Occhio per occhio dente per dente. Ci sposeremo, ma il mio sogno più grande è diventare mamma“.

La coppia ha poi affrontato il bollente e piccante tema dell’amore libero. L’attore ed ex gieffino vip Alex Belli ha detto: “Divertimento? Non sono mai stato da solo. Se ora dopo il Grande Fratello tornerà l’amore libero? In verità noi abbiamo sempre professato il fatto di poter essere noi stessi. Ovvero aver rapporti umani con persone che abbiamo vicino. In tre anni abbiamo vissuto una relazione canonica. L’amore libero in occasione del mio compleanno!”.

Anche la showgirl, attrice e influencer venezuelana ha confermato di adorare il “triangolo amoroso” in occasioni speciali: “L’amore non è definibile come tale, lo definisci tu. Perché l’ho definito libero? Perché noi siamo liberi. E quindi anche il fatto che la nostra modalità di vita sia particolare e di raccontarci ‘ah che bella ragazza / che bell’uomo‘. Alla fine è un game, lo facciamo ogni tanto… una volta l’anno”.

