Alex Belli e Delia Duran hanno in comune un’amica Stella con la quale condividono tutto anche momenti di complicità erotica. Dopo le confessioni piccanti e bollenti di Alex Belli e Delia Duran sul loro rapporto libero, la modella e showgirl venezuelana ha più volte dichiarato di aver avuto un’esperienza a tre con suo marito e un’altra donna.

Stella, Delia Duran, Alex Belli e Aida Yespica – Foto: Biccy.it

Inoltre l’attrice, modella e showgirl venezuelana Delia Duran ha rivelato alla coinquilina Miriana Trevisan di aver avuto un flirt con la celebre showgirl ed ex star del Bagaglino, Aida Yespica.

Al tempo stesso è uscita allo scoperto l’amica della coppia vip del jet set nazionale, Stella, che in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano ha dichiarato: “Al GF Vip Alex Belli è stato se stesso, non ha recitato, lui è così, istrionico, pieno di vitalità, una bomba di idee. Ti apre la porta della sua vita, ti accoglie, ti avvolge nella sue molteplici sfaccettature, solo se lo ami, lo capisci. […] Ho deciso di scendere in campo per difenderlo, sia a livello umano che professionale, perché sono stufa di sentirlo definire un manipolatore. Nel concetto di amore, dobbiamo capire che ognuno di noi può avere un suo punto di vista e quello di Alex è che l’amore vuol dire libertà e non possesso. Anche se una persona è sposata, o fidanzata, può amare lo stesso un’altra persona chiaramente in forme diverse. Si ama anche l’arte, la musica, ma è chiaro che la gente fraintende sempre!”.

Ha poi aggiunto: “Delia ha sempre capito Alex […] Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro. Delia […] mi ha sempre accettato, non sono un pericolo per nessuno, abbiamo viaggiato insieme, siamo andati in moto, fatto shooting fotografici, immersioni e dormito insieme, abbiamo condiviso tutto insieme anche momenti di complicità erotica. Nel senso che nel nostro rapporto abbiamo condiviso anche la sessualità libera, ma che certamente non è il fulcro della nostra intensa amicizia”.

Stella ha inoltre aggiunto: “Io non sono sposata o fidanzata perché non ho ancora trovato un uomo abbastanza evoluto, ma amo. Molti mi vedono come un’aliena, ma io sono me stessa, un’anticonformista in amore, magari prima o poi incontrerò una persona giusta, uomo o donna che sia. Sì, perché io mi innamoro delle persone, della loro energia, vitalità, multifunzionalità, come di Alex, un uomo iperattivo, trasparente, anche come artista e per tutto quello che fa. Amare in libertà senza possedere è un concetto che ancora poche persone riescono a comprendere perché non sono pronte a capire questa forma di amore”.

Ha poi concluso: “Se voglio dare un bacio a Delia le do un bacio, come lei a me, nella totale libertà di potersi vivere e di condividere le nostre emozioni. Tutti pensano alla definizione di triangolo amoroso, come qualcosa che genera antagonismo e possesso, ma non è cosi anzi in amore più si lascia liberi e più il rapporto si consolida”.