Alex Belli esclude la partecipazione a Tale e Quale Show e parla del GF Vip

Alex Belli ha escluso la partecipazione al programma tv di Raiuno, Tale e Quale Show, ed è tornato a parlare del Grande Fratello Vip durante un’intervista rilasciata a Superguida Tv. Il grande protagonista della sesta edizione del GF Vip nonché fotografo e attore ha dichiarato: “Se mi piacerebbe tornare al GF Vip 7 come è stato annunciato? Posso tornare quando voglio. Se c’è una cosa che mi contraddistingue è il fatto che nella mia vita non ho mai rinnegato nulla di quello che ho fatto. Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto. Per esempio all’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose”.

Alex Belli – Foto: Instagram

L’autore e cantante di Amore libero, Alex Belli, ha poi continuato: “Avevo dato alla produzione dell’Isola dei Famosi un’idea in merito ad un’incursione. Poi però non si è fatto più nulla. Avevo notato che nella versione spagnola del reality c’era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche. Le incursioni sono molto interessanti”.

In merito ad alcuni rumor relativi alla sua presunta partecipazione allo show di Carlo Conti, l’ex gieffino vip Alex Belli è stato molto chiaro: “Non ho mai avviato nessun tipo di trattativa con Tale e quale Show. Si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma. E’ un programma che adoro e che farei anche domani ma per il momento non ho avviato nessuna trattativa”.

