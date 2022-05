Alex Belli nel mirino della mamma di Soleil Sorge: “Smettila di dire bugie”

Alex Belli è finito nel mirino della mamma di Soleil Sorge, dopo le sue ultime dichiarazioni sull’ex gieffina vip e giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022. Nella Casa più spiata e famosa d’Italia hanno fatto faville, scatenando la macchina del gossip nazionale in merito a un possibile triangolo con la showgirl e modella venezuelana Delia Duran. Ora due dei grandi protagonisti del GF Vip 6 hanno preso strade separate e non si sentono più.

Il bellissimo, intrigante e chiacchieratissimo attore e fotografo di moda Alex Belli ha lanciato una stoccata alla giurata del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022: “A che punto sta la situazione con Soleil Sorge? Guarda non saprei. Purtroppo ho notato tanta incoerenza, che tecnicamente non me ne frega più niente. Il GF è bello perché lo vivi in quel momento, ma non è detto che ci si possa portare fuori amicizie e frequentazioni. Questa è la cruda realtà del reality. Sì è stato un trasporto che fuori dal programma non è diventato nulla”.

La madre di Soleil è sbottata contro Alex e gli ha dato del bugiardo. Wendy Kay ha esordito così: “Buongiorno solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta! Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito. Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui – ha concluso duramente la mamma di Soleil -, vi auguro una buona domenica a tutti“.

