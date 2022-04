Alex Belli non ne può più degli attacchi social degli hater nei confronti suoi e della compagna, la modella e influencer Delia Duran. Fin dalla loro partecipazione al famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto dal giornalista di cronaca rosa Chi e presentatore tv Alfonso Signorini, i due sono sempre al centro del gossip e delle polemiche.

“Vogliamo un bambino – ha detto il famoso e sensuale attore e fotografo di moda Alex Belli -, ma dobbiamo affrontare il percorso legato alla fecondazione assistita e non è facile. Però nulla è impossibile e va detto. Esclusivo a voi rivelo che se sarà femmina il nome è ‘Pantera’. se invece sarà un maschio è Alex Junior. Perché la mia dinastia da egoriferito fino alla fine deve continuare”.

Tra le tante cose l’ex gieffino vip Alex Belli ha anche rivelato di sentire ancora Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. Mentre con Soleil la connessione wi fi si è persa e quindi i due adesso sono in overbooking, lontani i tempi della loro chimica artistica.

“Il reality è una parentesi della vita per i concorrenti. Ci sono tutte le dinamiche dall’odio all’amore. Ma il reality, la bolla, non va portata a casa propria. Non potrei odiare nessuno, il rancore lo lascio agli altri. Le persone che nella casa esprimevano giudizi sulla nostra coppia fuori hanno sorrisi e scherzato con noi. Chi sento adesso? Ho le mie telefonate con Katia Ricciarelli,a tarda sera, dove parliamo davvero di tutto. Questo significa scendere dal ring del GF Vip. Solo le persone intelligenti lo capiscono, come Katia o Davide Silvestri. Che fine ha fatto la chimica artistica con Soleil Sorge? Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality. Io e lei, così come Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei davvero tutto con loro. La chimica con lei c’è stata, resta un’amicizia ed era tutto vero. Però ora si è spenta la connessione, oggi nella mia vita c’è solo Delia”.