Alex Belli rivela ad Alfonso Signorini: “Ho condiviso l’amore con un uomo”

Alex Belli è stato nuovamente il grande protagonista della serata di ieri del Grande Fratello Vip 6. Il bellissimo e sensuale attore, modello e fotografo di moda ha rivelato di aver fatto l’amore contemporaneamente con un uomo e una donna. Dopo la sfuriata e litigata in diretta tv con Alfonso Signorini, ieri Alex Belli è tornato in studio e ha risposto ad alcune domande piccanti del potente direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e presentatore del reality show di Canale 5.

Alex Belli – Foto: Facebook

Il marito della showgirl, attrice e modella venezuelana Delia Duran ha risposto senza problemi a questa domanda piccante di Alfonso Signorini: “Ok, ho una domanda di riserva: l’hai mai fatto con un uomo?”.

L’attore e fotografo Alex Belli ha rivelato: “Ho condiviso l’amore con un uomo, sì ho condiviso, ho condiviso una grandissima complicità, con una donna anche naturalmente. Sai l’amore è libero. L’amore Alfonso è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Qui poi abbiamo l’esempio del nostro Giacomo Urtis. Abbiamo lottato tantissimo per questa libertà. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza”.

Alex ha una grande occasione: chiarire una volta per tutte i rapporti, gli equilibri, le parole dette e non dette. O dentro o fuori. #GFVIP pic.twitter.com/FZT5r2BbJf — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

Delia Duran ha asserito: “No nessun altro uomo nei nostri giochi e alchimie, soltanto ragazze, ma devo sentire una connessione con queste donne. Io sono attratta anche dall’anima della persona e Soleil Sorge non è il mio tipo assolutamente“. Alex Belli ha confermato le parole della moglie: “Sì è vero, probabilmente lei preferisce la compagnia femminile diciamo in questo modo dai“.

Delia ha confessato di essersi innamorata della sua migliore amica a 20 anni e ha rivelato di aver avuto un flirt con Aida Yespica.

… e anche Delia ha qualcosa da dire in merito al suo orientamento sessuale. ? #GFVIP pic.twitter.com/V79EOcwg6Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 28, 2022

