Alex Belli vuole un figlio da Delia Duran: la lettera d’amore

Alex Belli vuole un figlio da Delia Duran. L’attore ed ex concorrente del GF Vip 6 ha scritto una romantica lettera d’amore alla sua amata. Dopo le accese polemiche, querelle mediatico-social e attacchi anche da parte di altri gieffini, Alex Belli è innamoratissimo di Delia Duran e ha scritto una missiva all’indirizzo della sua principessa che entrerà molto presto nella Casa più spiata e famosa d’Italia.

Alex Belli e Delia Duran – Foto: Instagram

«Cara Delia, ed eccoci qua – ha scritto l’ex gieffino sulle colonne di Novella2000 –. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire. Non ho mai smesso di lottare per te, per il nostro amore. Questo è quello che noi siamo – ha aggiunto -, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono perso, e mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua palle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quanto tu sia fondamentale per la mia vita, per il mio equilibrio».

L’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ed ex gieffino Alex Belli ha dichiarato anche di sentirsi pronto per diventare un padre. Ha infatti espresso il desiderio di poter presto avere un figlio da Delia Duran: «Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore».

L’attore e fotografo Alex Belli sicuramente farà visita nelle prossime settimane alla sua amata, dato che Delia Duran non entrerà il 3 gennaio nella Casa più spiata e famosa d’Italia, ma molto dopo perché sarebbe risultata positiva al Covid.