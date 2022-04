Alex Belli vuole un figlio da Delia Duran: la rivelazione su Instagram Story

Alex Belli vuole mettere su famiglia. Il famoso e popolare attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 vuole un figlio da Delia Duran. L’ha rivelato lo stesso ex naufrago vip dell’Isola dei famosi ai suoi followers su Instagram Story. La loro chiacchieratissima love story procede a gonfie vele e vuole diventare papà per la prima volta molto presto.

Delia Duran con Alex Belli – Foto: Facebook

Un fan ha chiesto ad Alex Belli se vorrebbe tornare nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e lui ha confermato senza esitare: «Assolutamente si!».

Inoltre, l’ex gieffino vip Alex Belli ha rivelato che presto lavorerà con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per un servizio fotografico, ma anche con le tre sorelle Selassiè. Proprio a proposito della vincitrice del GF Vip, Jessica Selassiè, a Belli è stata chiesta un’opinione sulle ultime dichiarazioni fatte da Barù a Verissimo sul rapporto con la principessa.

«Di Jessica non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei come un’amica. Ma ora facciamola finita, non ce la faccio più», ha dichiarato Barù. E il commento di Alex è stato: «Ma dai…» con emoticon chiaramente sarcastica. L’attore, infatti, aveva già espresso i suoi dubbi sull’interesse di Barù a Jessica, mettendo pubblicamente quest’ultima in guardia.

Come ben ricorderete Jessica Selassié ha vinto a sorpresa il Grande Fratello Vip 6, battendo in finale l’attore Davide Silvestri e l’aristocratico Barù. La principessina ha trionfato dopo 183 giorni di permanenza e ben 49 prime serate. Jessica Selassié ha vinto il premio di 100mila euro, di cui 50mila da donare in beneficenza. La finalissima del chiacchierato e popolare reality show di Canale 5, che è stato condotto per la terza volta consecutiva dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini, ha totalizzato 3.659.000 telespettatori pari al 26,07% di share.