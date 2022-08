Alex Nuccetelli su Noemi Bocchi: “Non era l’amante di Francesco Totti”

Alex Nuccetelli è tornato a parlare della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi e della nuova love story del pupone con Noemi Bocchi. L’ex compagno della showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti, è l’unico amico dell’ex capitano della Roma che sta rilasciando dichiarazioni e interviste in tv e ai giornali.

Il papà vip della socialite ed ex gieffina vip Asia Nuccetelli ha rivelato alla testata giornalistica Fanpage.it: “Totti e Noemi sono frequentatori assidui delle mie serate. L’avete vista in quel video perché lei è venuta a tutte e 5 le serate che ho organizzato a Le casette di campagna. Era seduta al mio tavolo perché è una mia amica. Francesco è venuto una volta sola, quella del video, ed era con la sua famiglia. Fu in quell’occasione che Noemi mi disse che lo aveva conosciuto a un torneo di padel ma che non c’era stato niente. Era il 21 ottobre scorso”.

Alex Nuccetelli – Foto: Instagram

In merito all’ex coppia vip, Totti e Blasi, Alex ha spiegato: “Vent’anni fa li presentai e Francesco mi è sempre stato riconoscente. Una riconoscenza che era dettata dall’amore che ha sempre provato per sua moglie”. E poi ancora: “La percezione di noi amici è quella di un uomo che per questa donna ha fatto sempre di tutto… Dopo 20 anni…Io mi stanco dopo 3 giorni se mi metti il muso. Ma il loro è stato un grande amore. Purtroppo può finire, come tante altre storie”.

In merito alla questione tradimenti, Nuccetelli è stato molto chiaro: “Magari verrà fuori lui a raccontare la sua versione. Ho letto dell’investigatore privato che avrebbe assunto lei ma magari ha saputo cose lui. A Roma giravano tremila voci sul loro conto. Che lei avesse altri uomini, che non stessero più insieme da anni. Se ne dicono tante sul loro conto ma sono solo ipotesi”.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”. In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

“Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, aveva detto a Il Messaggero.