Alice Bellandi è lesbica, il coming out della judoka italiana: “Sono fidanzata con Chiara”

Alice Bellandi è lesbica. La judoka italiana ha fatto coming out durante un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Lei è felicemente fidanzata con Chiara. A tal proposito ha dichiarato: “Chiara, la mia fidanzata, lavora in un chiosco non lontano dal centro tecnico federale di Ostia, dove mi alleno. Ci siamo viste, conosciute, piaciute. È stata la prima ragazza che ho portato a casa, a Brescia, a far conoscere ai miei genitori. Aveva voglia di essere qui a Tokyo, sarebbe venuta con mia madre, ma non avrebbe avuto senso, il pubblico non c’è alle gare e nel villaggio siamo barricati. Ci sentiamo di continuo, lei si è tarata sugli orari giapponesi, non dorme più”.

Alice Bellandi con la sua fidanzata Chiara – Foto: Instagram

La medaglia d’argento del Judo Grand Prix Tel Aviv 2019 nella categoria 70 kg ha continuato: “I miei genitori l’hanno capito da soli, non mi hanno detto nulla se non ‘l’amore è amore’. Il mondo sta cambiando, in meglio. La società sta diventando più libera, serena su questo aspetto e lo sport sta perdendo anche la sua aura machista per diventare davvero un posto inclusivo, per tutti”.

Alice Bellandi ha sottolineato di non aver mai subìto atti di omofobia nello sport. Ha infatti asserito: “Nel judo il contatto fisico è tutto, è uno sport basato su quello, e per me è una cosa bellissima, ma mai una donna, sapendo che sono lesbica, si ritrarrebbe da una mia presa. Per gli uomini è diverso: immaginate cosa succederebbe se un ragazzo affrontasse un avversario sapendo che quello che ha di fronte è gay. Mi viene da ridere. Noi donne siamo molto più avanti”.

Le sue colleghe italiane Odette Giuffrida e Maria Centracchio hanno vinto la medaglia di bronzo rispettivamente nei 52 kg e nei 63 kg. Riuscirà anche lei a vincere una medaglia? Noi speriamo proprio di sì!

Il suo coming out ha fatto rapidamente il giro del web. Congratulazioni Alice!