Amanda Lear operata al cuore in Svizzera

Amanda Lear è stata operata al cuore in Svizzera. Le condizioni di salute della 83enne cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata italiana sono buone. La notizia è stata diffusa dalla stessa artista sui suoi profili social mediante uno scatto dall’ospedale. Nel pomeriggio di ieri, sabato 8 gennaio, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è apparsa subito dopo essere uscita dalla sala operatoria. Vicino all’immagine ha scritto: “Felice di averlo fatto! Operazione al cuore. Il mio cuore ora è a posto e amerà i miei fan ancora di più…”. Poi ha aggiunto: “Una nuova vita”.

Amanda Lear – Foto: Instagram

Amanda Lear ricoverata in ospedale

Non è chiaro il motivo. Con il suo messaggio, breve e conciso, non ha rivelato infatti alcun dettaglio. Numerosi gli auguri di pronta guarigione pubblicati dai fan sotto allo scatto: “Non sapevamo nulla… guarisci presto” e ancora: “Sei una roccia, ti amiamo”. I suoi fan hanno tirato un forte sospiro di sollievo.

Amanda Lear e la sua solitudine

Qualche anno fa la cantante e showgirl aveva raccontato di aver smesso di frequentare ragazzi. Oggi preferisce una solitudine, che però le dà anche più libertà. “Devo confessare che i ragazzi mi corteggiano ancora – aveva sottolineato -, ma io sto bene da sola. Non sono mai stata così felice. La solitudine è una cosa meravigliosa: puoi vestirti come ti pare, guardare in Tv il tuo programmo senza dover discutere, entrare e uscire da casa senza dover rendere conto a nessuno. Ormai la donna è autonoma e non ha più bisogno di un uomo per sentirsi realizzata”, aveva concluso la nota star Amanda Lear.

Ragazze e ragazzi continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata delle vostre star preferite. Scoop, pettegolezzi, gossip e rumor scoppiettanti! Stay tuned!