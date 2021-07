Amanda Lear torna ad attaccare Madonna: “Si ridicolizza, ma l’avete vista?”

Amanda Lear è tornata ad attaccare la Regina del Pop, la celebre e popolare cantante Madonna Louise Veronica Ciccone. La famosa cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica ha rilasciato un’intervista ad Alessio Poeta per il settimanale di cronaca rosa Chi in cui ha dichiarato che Madonna si sta ridicolizzando.

Amanda Lear e Madonna – Foto: Spyit.it

Amanda Tapp ha dichiarato: “A fine estate inizieranno le riprese di un docufilm sulla mia vita e prossimamente uscirà un nuovo disco. Sarà un album tutto in francese, semi acustico. È finita l’era della disco music e dello sculettare in discoteca. Non voglio ridicolizzarmi come Madonna. Mi dicono iena, invidiosa. Ma l’ha vista? Si figuri se potrei mai invidiare una come lei”.

In merito al genere maschile, la cantante ha asserito: “Amici. Solo amici. L’ultimo è un maestro di tennis di Bruxelles. Sembra un pupo, ma ha 35 anni. Ogni settimana mi attribuiscono un giovanotto, ignari del fatto che io non voglio nessuno. La solitudine è la cosa più bella del mondo. Sarò diventata egoista? Tant’è. Mi danno della cougar, ma, almeno da parte mia, non c’è attrazione sessuale fine a sé stessa. C’è uno scambio di energie. I giovani amano ascoltarmi. Li faccio ridere, si perdono nei miei racconti“.

Anche nel recente passato, Amanda Lear aveva dichiarato: “Mi dispiace vederla ridotta così. Dovrebbe smetterla di inseguire la perfezione e di emulare – con scarsi risultati – il lato B di Kim Kardashian. Fortunatamente ho una bella casa nel sud della Francia e sono stata sempre sola. Venivano solo a portarmi i giornali. Stavo con i miei gatti e i quadri. E ho preparato il mio nuovo disco che è una svolta. Mi sono detta: basta disco. Non voglio mica ridurmi come Madonna che a 200 anni ancora è lì con i ballerini e i ventilatori nell’extension a sculettare. Ho deciso di fare un disco in francese. Canto classici di grandi autori, come Gainsbourg, in versione quasi Unplugged, con la chitarra e il piano. Uscirà a settembre”.