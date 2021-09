Amandha Fox si è spogliata completamente in Puglia per il suo atteso e bollente calendario 2022. La Venere polacca è sempre una delle star indiscusse dei calendari senza veli. La famosa e amata diva a luci rosse si è messa letteralmente a nudo in diverse località pugliesi per il suo piccantissimo almanacco 2022.

La star dell’adult entertainment italico Amandha Fox è stata infatti colta ancora una volta in fuorigioco. Sui social girano video e foto rubati realizzati da fortunati cittadini e turisti presenti nella città dei Due Mari, la mitologica Taranto, i quali non hanno potuto fare a meno di immortalare la bombastica e provocante protagonista del calendario 2018 completamente nuda nei pressi dello storico Ponte di pietra.

“Wow che spettacolo, lato B… Ma allora esistono le dee” . Hanno scritto i followers più audaci. Noi abbiamo tutto in esclusiva e possiamo rilevarvi che l’ennesimo calendario bomba realizzato dalla Fox in collaborazione con noti club austriaci (Wellcum Club e Andiamo di Villach del direttore Cristiano Fabris) tratterà una tematica molto sentita in tutta la Puglia. Questa volta si parla di agricoltura.

La prorompente e giunonica star a luci rosse è stata immortalata dal fotografo Gigi Samueli di Lecce. La parte trucco e parrucco è stata curata da Angelo Labriola di Taranto. Le location scelte per il calendario 2022 della Venere polacca sono: Ponte di Pietra e canale navigabile di Taranto, Litoranea dei Micenei a Pulsano e le campagne di Mesagne. I fan di Amandha sono davvero al settimo cielo e non vedono l’ora di avere la copia del calendario 2022 della loro beniamina.