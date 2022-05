Amber Heard scoppia in lacrime in tribunale: “Non dimenticherò mai le prime botte di Johnny Depp”

Amber Heard è scoppiata in lacrime in tribunale, rivelando che non dimenticherà mai le prime botte del celebre divo di Hollywood, Johnny Depp, che le ha fatto causa per diffamazione. Periodo nero per i due ex coniugi vip dello show business internazionale.

“Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse”, ha rivelato la famosa e popolare attrice statunitense.

Amber Heard ha poi proseguito: “Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano, stavamo parlando, nessun litigio, nessuna discussione, niente. Lui stava bevendo. Non me ne rendevo conto il quel momento. Al terzo schiaffo mi ha fatto perdere l’equilibrio. Quel giorno c’era un barattolo di cocaina vicino, sul tavolo”.

L’attrice americana ha poi aggiunto: “Penso che stesse usando cocaina perché c’era un barattolo sul tavolo. Mi rendo conto che suona strano. Era un vecchio barattolo: non l’ho visto farne uso in quel momento, quindi non ho tenuto la cosa in considerazione. Lui stava bevendo e stavamo parlando, c’era della musica, lui stava fumando sigarette: eravamo seduti accanto sul divano gli ho chiesto del tatuaggio che ha sul braccio. Mi sembravano solo segni neri. Sembrava un tatuaggio confuso e sbiadito. Ho detto: ‘Cosa c’è scritto?’. Lui ha risposto: ‘Wino (ubriacone, ndr)’. Pensavo scherzasse. Ho riso e mi ha schiaffeggiato in faccia”.

E poi ancora: “Secondo schiaffo. So che no sta scherzando ma non so cos’altro fare. Quindi l’ho solo fissato. Non ho detto niente. Non ho reagito. Non mi sono mossa né sono andata fuori di testa, né mi sono difesa, né ho detto: ‘Cosa stai facendo? Sei pazzo?’. Lo fissavo solamente. E mi ha schiaffeggiato ancora in maniera dura. Ho perso l’equilibrio. All’improvviso mi rendo conto che la cosa peggiore mi è appena successa…”.

Ha poi detto in lacrime: “Pensavo fosse l’amore della mia vita. E lo era. Lo era, ma era anche quest’altra cosa. E l’atra cosa era terribile: sarebbe venuta fuori e avrebbe preso il sopravvento e non potevi vedere il Johnny che amavo sotto di lei. ‘Non lo farò più’, diceva: pensavo di aver messo a bada questo mostro. Sapevo che non potevo semplicemente perdonarlo, giusto, perché questo significa che accadrà di nuovo. Avevo il cuore spezzato”.

Amber ha ricordato i problemi con alcol e droghe: “É svenuto nel suo stesso vomito. Ho pulito io”. La Heard ha raccontato pure di un viaggio in barca alle Bahamas con i due figli di Johnny Depp. L’attore era nervoso e ubriaco, la figlia Lily-Rose era turbata dallo stato d’animo del padre. Depp l’ha così accusata di aver fatto ai suoi ragazzi: “Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero in imbarazzo per lui”.