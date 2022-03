Ambra Lombardo sulla fine della relazione con Kiko Nalli: “Implorata per mesi e poste sotto casa”

Ambra Lombardo è tornata a parlare della fine della sua precedente relazione d’amore con l’hair stylist dei vip Kiko Nalli. L’ex marito della vamp e storica opinionista fissa della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 Uomini e Donne, Tina Cipollari, e Ambra Lombardo si erano innamorati durante la loro esperienza come concorrenti nella Casa più spiata e famosa d’Italia, il Grande Fratello 16. La loro storia d’amore terminò dopo poco tempo con accuse reciproche.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo – Foto: Instagram

Di recente Ambra ha annunciato il matrimonio con l’imprenditore Lorenzo Cascino. Dopo l’annuncio del fidanzamento, l’ex gieffina, al settimo cielo, ha pubblicato un video girato a Miami con la romantica proposta del compagno davanti al sagrato di una chiesa e con la scatola dell’anello in mano.

A Kiko Nalli è stato chiesto un commento sull’imminente matrimonio della Lombardo: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”.

Un commento che non è andato giù all’ex gieffina che ha svelato inediti retroscena sulla loro rottura: “Cancellata? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi. Con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere. Messaggi di fumo, poste sotto casa… a Milano e in Sicilia. Un messaggio a tutti gli uomini che non sanno accettare la fine di una storia: non vi rende maschi calunniare o malignare una ex. Vi rende maschi sapervi congedare con chi non vi ama più. Con decoro, eleganza e dignità”.

Tra i due ex fidanzati vip è ancora guerra aperta…

