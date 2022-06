Ambra Lombardo sull’ex compagno Kikò Nalli: “Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”

Ambra Lombardo ha rivelato che l’ex compagno Kikò Nalli le ha scritto anche prima del suo matrimonio con Lorenzo Cascino. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato che il suo ex, al quale è stata legata per circa un anno tra alti e bassi, l’avrebbe contattata prima del matrimonio con Cascino. «Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò Nalli, non c’è mai stato – ha detto Ambra Lombardo -. Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze». Una versione dei fatti che non ha trovato il commento di Nalli.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo – Foto: Instagram

Quando Ambra si è sposata, Kikò ha commentato l’evento con una Instagram story con «Signore fino alla fine». E dopo ha chiarito che con quella frase si riferiva all’ex compagna: «A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri».

L’ex fidanzata di Kikò Nalli, entrambi ex concorrenti del Grande Fratello, è convolata a nozze sabato 18 giugno col suo compagno. Sul suo profilo Instagram, Ambra Lombardo ha pubblicato uno scatto delle nozze celebrate a Noto. «Vi racconto la felicità», ha scritto l’ex gieffina a corredo di uno scatto nella navata centrale della chiesa.

Il matrimonio si è svolto a Noto, in una chiesa addobbata per l’occasione. L’ex compagna di Kikò Nalli ha indossato un abito principesco, dalla gonna larga e ampia, con un corpetto a maniche lunghe interamente di merletto. Alla cerimonia hanno preso parte parenti e amici più stretti che, poi, il ricevimento si è svolto in una masseria nelle vicinanze.

Lorenzo Cascino, imprenditore di 49 anni esperto in comunicazione aziendale, è il responsabile dello sviluppo commerciale di un brand specializzato in design di interni.