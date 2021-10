Amedeo Goria e Vera Miales: finto tradimento e finta gravidanza, arrivano le segnalazioni

Amedeo Goria e Vera Miales sono al centro del gossip nazionale per il finto tradimento e la finta gravidanza. Le segnalazioni sono diverse e giungono dagli influencer Alessandro Rosica e Deianira Marzano oltre che dal paparazzo Paolone. Non credono alla veridicità del loro amore, poiché sarebbe soltanto un’unione di interessi differenti. C’è però da dire che il famoso giornalista e conduttore sportivo Amedeo Goria ha più volte confessato in diretta tv al Grande Fratello Vip 6 che non ha storie d’amore stabili e ama divertirsi con diverse donne, senza impegni o responsabilità.

Amedeo Goria e Vera Miales – Foto: Instagram

Influencer e paparazzi contro il finto tradimento e la finta gravidanza di Vera Miales

L’estate scorsa il blogger e influencer Alessandro Rosica aveva rivelato in un post datato 20 giugno che “il modus operandi di Goria è il seguente: promesse e promesse, in cambio di divertimento con queste donzelle. Rosica non fa retromarcia, anzi, dice di avere anche testimoni, a cui sono state fatte queste promesse”. Ha più volte ribadito che Vera Miales è la fidanzata finta di Goria.

Il paparazzo Paolone ha più volte dichiarato durante le sue live su Instagram che anche questa non è una coppia vera, ma finta e studiata a tavolino per business e pubblicità.

Deianira Marzano ha smascherato Vera Miales sia in merito al finto tradimento ai danni di Amedeo Goria sia alla sua finta gravidanza. Senza troppi giri di parole Deiania su Instagram Story ha dichiarato: “Ma quale gravidanza e gravidanza…. ahahaha. Tutta una cosa architettata dal suo manager”.

Qual è l’obiettivo di Vera? Finire come ospite nei salotti tv di Mediaset, da Barbara d’Urso a Federica Panicucci, e magari anche come concorrente nella Casa del GF Vip 6!

Alcuni giorni fa Amedeo Goria aveva parlato del suo stile di vita piuttosto “libertino” ai coinquilini della Casa del Grande Fratello Vip 6. Il famoso giornalista sportivo ed ex marito della conduttrice tv Maria Teresa Ruta aveva rivelato: “Ragazzi ma è inutile sottolineare le differenze. Per me è tutto così normale. Una volta io ero con tre donne… sì avete capito bene, tre, di cosa vi stupite? Ragazzi io ho fatto di tutto. Una delle quali sembrava una tua ex (Aldo). Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. La vedevo come tale. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.