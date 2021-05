Amici 20: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy in finale

È servito qualche giorno ai fan di Amici di Maria De Filippi per metabolizzare i nomi dei finalisti di questa ultima edizione. Chi sono i finalisti di Amici 20?

Finalisti Amici 20- foto instagram.com

La semifinale di Amici 20 è andata in scena sabato scorso tra sfide al cardiopalmo, emozioni e momenti leggeri, decretando i talenti che si affronteranno nella finale.

Sono cinque i finalisti di questa edizione di Amici di Maria De Filippi che si concluderà sabato prossimo 15 maggio.

Se i nomi di tre finalisti della Scuola più ambita di Italia erano già circolati grazie alle varie indiscrezioni, la scoperta degli altri due finalisti è stata una vera e propria sorpresa.

Prima di tutto, contrariamente dalle passate edizioni, gli allievi che approderanno alla sfida finale sono cinque e non quattro.

Per di più, oltre ad Aka7even, Giulia e Sangiovanni, sono arrivati in finale anche Alessandro e Deddy. Nulla di fatto, purtroppo, per Tancredi e Serena.

Chi sono i finalisti? Il prolifico cantante di Vico Equense Aka7even, la ballerina italo-spagnola poco più che diciottenne Giulia Stabile, il vicentino Sangiovanni che è riuscito a trovare il suo “posto nel mondo”, il brindisino ventenne Alessandro Cavallo e il barbiere con la passione per la musica Deddy.

A prescindere di chi verrà proclamato vincitore di Amici 20, però, il talent si è dimostrato ancora un palco privilegiato per mostrare il proprio talento al mondo. E non sono mancate le occasioni d’oro.

Per esempio, Alessandro ha già ottenuto una proposta per partecipare al musical Dirty Dancing del progetto Broadway Milano con Karl Sydow.

I cantanti potranno fare uscire i loro primi progetti il giorno prima della finale: Il Cielo Contromano di Dennis Rizzi (alias Deddy), Sangiovanni di Damian Giovanni Pietro (alias Sangiovanni) e Aka7even di Luca Marzano (alias Aka7even).