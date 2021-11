Andrea Casalino del Grande Fratello Vip: “Alex Belli è falso, Miriana Trevisan incoerente”

Andrea Casalino del Grande Fratello Vip 6 è stato il quinto ospite della seconda edizione della rubrica social I Sogni C…ostruiti condotta dall’opinionista e docente pugliese Vito Maria Camposeo sul suo canale IGTV @victorangelobiondo. Il bellissimo, sensuale e intrigante modello e attore originario di Brindisi ha parlato della sua breve esperienza come concorrente del famoso e longevo reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, dei suoi progetti e del suo libro intitolato “Alleniamo la vita“, edito da Herkules Books, che è già disponibile dall’11 marzo scorso in tutte le edicole, store fisici e piattaforme web (Mondadori Store, Amazon, IBS, Libraccio, La Feltrinelli, ecc.). L’ex gieffino, fondatore della Uroboro Crossfit ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Andrea Casalino, ha espresso anche i suoi sogni costruiti e ostruiti.

Andrea Casalino sorridente nello studio del Grande Fratello Vip 6 – Foto: Instagram

Andrea Casalino e la sua esperienza al GF Vip 6

Il direttore della comunicazione e dell’immagine per la casa di moda di abiti da cerimonia, La Maison Luigi Convertini, ha risposto a diverse domande di giornalisti e fan in merito al suo percorso nella Casa del GF Vip 6.

“Non rimpiango nulla – ha dichiarato il modello -, sono stato me stesso. Il fenomeno sociale è una macchina diabolica, ma molto interessante. La macchina ha delle strutture e dinamiche dietro. Io vengo da un settore un po’ diverso, la moda. Ho giocato con la mia fisicità […] Gli autori fanno vedere quello che ritengono più interessante… in fin dei conti è un gioco… non è la vita di tutti i giorni. Molti concorrenti si fanno vedere per quello che non sono […] Nei miei 20 giorni di permanenza nella Casa ho legato di più con Ainett Stephens, Alex Belli, Samy Youssef, Manila Nazzaro e Nicola Pisu”.

Andrea Casalino parla degli altri concorrenti del GF Vip 6

Andrea Casalino nello studio tv del GF Vip 6 – Foto: Instagram

Chi secondo lui è il concorrente più falso di tutti? E quello più incoerente? Andrea non ha alcun dubbio: “Il più falso di tutti è Alex Belli. Questo ragazzo era un mio amico prima del programma. Si fa davvero fatica a capire se ci è o ci fa… vive di un protagonismo invadente. Lui è il meno autentico. Chi invece risulta essere incoerente è Miriana Trevisan, che è una bellissima donna. Sinceramente dopo un po’ di gioco, mi ha fatto un po’ riflettere. Anche con Nicola Pisu è stata incoerente”.

Ha espresso belle parole per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Soleil Sorge: “Lei è una persona con una sua bella personalità, ben definita e forte… fa rumore anche quando rimane in silenzio. Ha un suo posizionamento e atteggiamento intelligente in tutto ciò che fa… certo può piacere o non piacere perché il suo carattere è un po’ spigoloso, ma è molto dinamica e forte”.

E sulla presunta liaison tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni? “Non ci credo alla tresca tra Gianmaria e Sophie – ha spiegato il modello pugliese -. Gianmaria sta usando la sua strategia e non gliene faccio una colpa. Sophie è una ragazza che ha una sua personalità e riesce a gestire bene queste situazioni, anche se ha soltanto 19 anni. Faccio i complimenti a Sophie, però credo che sia più interessante vederla più autentica e con meno self control”.

Che cosa lo imbarazza? Assolutamente nulla. Del mondo dello spettacolo non sopporta le persone e i personaggi incoerenti.

A proposito di sogni, Andrea ha rivelato: “Il mio sogno costruito è fare un programma legato al mio mondo, quello dello sport o della moda. Il mio sogno ostruito riguarda un piccolo blocco che ho avuto durante la mia carriera di attore… dovevo continuare a fare l’attore a Roma… anche se ho raggiunto un buon successo grazie alla moda”.

Gli piace molto il legame di Manuel Bortuzzo e Aldo Montano. Chi dovrebbe vincere? Casalino ha asserito: “Sicuramente una persona duttile, versatile, equilibrata ed empatica, vale a dire Soleil o Davide, anche se alla fine vincerà Manuel”.

Parteciperebbe volentieri a un altro reality show, quale? L’Isola dei famosi! “Sto avendo parecchi feedback positivi per quel reality – ha confessato il modello e attore di Brindisi -. Sono un ragazzo molto sportivo e coinvolgente. Sì, certo l’Isola mi potrebbe incuriosire molto”.