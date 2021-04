Andrea Iannone si è fidanzato con Carmen Victoria Rodriguez. Una nuova Rodriguez per il bellissimo pilota motociclistico originario di Vasto. Archiviate le sue precedenti e deludenti love story con la celebre showgirl e conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez e con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip Giulia De Lellis, Andrea Iannone è tornato a sorridere in amore grazie a una delle migliori amiche di Francesca Sofia Novello, fidanzata (e promessa sposa) di Valentino Rossi.

Ma chi è Carmen Victoria Rodriguez? Anche lei fa parte del mitologico clan Rodriguez di Belen e Cecilia? Per caso è una cugina delle sorelle Rodriguez? No!

Lei è una modella nata a Caracas, capitale del Venezuela, ma è per metà portoricana. Carmen Victoria Rodriguez e Andrea Iannone si sono conosciuti qualche tempo fa proprio nel paddock del MotoMondiale dove lei faceva l’ombrellina. Proprio come Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi..

Sarà la volta buona per Iannone? Noi speriamo proprio di sì! Auguri!