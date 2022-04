Andrea Nicole di Uomini e Donne su Ciprian Aftim: “La sua sconsiderata capacità di rigirare le cose”

Andrea Nicole di Uomini e Donne ha criticato l’ex corteggiatore del trono classico Ciprian Aftim sui suoi profili social. Entrambi in quarantena a causa del Covid-19, hanno approfittato del loro tempo libero per aggiornare i fan sulla loro storia d’amore. A distanza di poco più di quattro mesi dalla scelta avvenuta nel dating show di Maria De Filippi, Andrea Nicole ha lanciato alcune stoccate.

Nonostante le polemiche avvenute quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha comunicato di voler uscire dal dating show con Aftim Ciprian, la coppia è riuscita a far ricredere davvero tutti nella loro buona fede. Il tempo sembra proprio aver dato ragione ai due giovani.

“Non ci amiamo come il primo giorno. Io direi anche di più. Perché sennò non ci sarebbe stata tutta questa capacità di sopportarci a vicenda”, ha dichiarato Ciprian rispondendo alle domande dei follower.

“Io invece credo di no. Non ci amiamo come il primo giorno. Ma in modo diverso. Il primo giorno ci amavamo senza conoscerci, in realtà. Oggi ci amiamo per una ragione, ” ha puntualizzato Nicole.

Come ogni coppia, anche i due hanno ammesso di trovarsi alcune volte in disaccordo: “Lui non è litigioso. Lui gioca con la pazienza delle persone e porta le persone ad arrabbiarsi e a creare il litigio per poi dire ecco vedi, sei sempre tu!”.



L’ex corteggiatore ha anche precisato che entrambi sanno chiedere scusa: “Chi chiede scusa? Dipende sempre dal motivo per il quale litighiamo. Se la colpa è la mia io. Se la colpa è la sua, ovviamente io”.

Parlando dei difetti, Nicole ha dichiarato, punzecchiando il fidanzato: “La sua sconsiderata necessità di dover sempre rigirare le cose per trovare un modo per avere ragione anche quando non ce l’ha palesemente”.

Ciprian, parlando dei limiti di Nicole, ha invece dichiarato che è troppo precisina e puntigliosa.

A presto con nuove news, indiscrezioni e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne. Stay tuned per saperne di più!