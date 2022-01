Andrea Nicole di Uomini e Donne vuole andare a vivere con Ciprian Aftim. L’ha rivelato la stessa ex tronista, la prima ex transgender nella storia della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, al settimanale Nuovo. La bella 29enne milanese, ha voluto dare un importante annuncio: “Io e Ciprian Vogliamo vederci il più possibile…Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere…”.

L’ex tronista e il 29enne ex corteggiatore di Uomini e Donne di origini rumene sono già pronti per la convivenza. “La mia priorità ora è vivere la mia storia con Ciprian…”, ha aggiunto Andrea Nicole. L’ex tronista, nonostante le polemiche per come si sia concluso il suo trono, ha voluto ringraziare ancora una volta la presentatrice e produttrice televisiva Maria De Filippi per la quale nutre una profonda stima: “Ha esaudito il mio desiderio… grazie a lei sono riuscita a fidanzarmi…”.

Entrambi hanno confessato di essersi visti di nascosto e di aver trascorso la notte insieme, motivo per il quale, sono stati duramente attaccati dagli opinionisti fissi e storici di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“Vi volevo anche spiegare quello che è successo. Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto”, ha dichiarato Ciprian in un recente video pubblicato su Instagram.

“Ci teniamo comunque a ringraziare tutte le persone che hanno lavorato con noi e per noi e tutte le persone che ci hanno affiancato in questo percorso, le stesse che ad oggi sono contente per noi così come lo siamo noi. Questa è la cosa più importante perché se lo scopo del programma è trovare l’amore noi ci siamo riusciti”, ha concluso l’ex tronista nel video insieme a Ciprian.

