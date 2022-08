Andrea Nicole verso il Grande Fratello Vip 7? “Non ne so nulla”

Andrea Nicole verso il Grande Fratello Vip 7? L’ex tronista donna ed ex transessuale di Uomini e Donne non ne sa nulla. Nel recente passato e anche nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile concorrente trans al GF Vip 7. Il direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e conduttore del famoso e chiacchierato reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, ne ha parlato al quotidiano Libero.

“Se è controproducente trattare il tema LGBTQ? Secondo me no, anzi, credo che sia importante farlo – ha detto Alfonso Signorini -. Basta non esagerare. Anzi è importante anche parlare delle persone transgender. Vedere 5 persone trans su Rai 2 mi ha fatto molto piacere. Bisogna andare oltre gli stereotipi. Sono uno a cui piace conoscere, capire e vedere la quotidianità, le difficoltà degli altri. E non è detto che non tratti questo aspetto anche nella prossima edizione del GF Vip“.

In molti hanno pensato a Nicole, ma lei ha puntualizzato sui suoi canali social: “Stanno uscendo varie voci su una mia partecipazione al GF Vip? Io non ne so nulla davvero. Io sono sempre l’ultima a sapere le cose. Devo vedere cosa dicono gli articoli? Vado anche a leggere, ma davvero non ne so nulla“.

D’altronde lei non è transessuale, ma donna a tutti gli effetti, come aveva sottolineato a Il Fatto Quotidiano qualche mese fa: “Ho visto titoloni secondo me errati. Transessuale definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transessuale fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso, non ho fatto questo percorso per essere definita tutta la vita transessuale. Sarebbe come non riconoscere un traguardo che ho conquistato, non è stato facile e non ci è voluto poco“.

GF Vip 7: ultime news e indiscrezioni

Restano fuori dal cast dei concorrenti Patrizia De Blanck, Guendalina Tavassi e Jeda Filal. Non hanno superato i provini neanche Edoardo Tavassi, l’attore ucraino Artem Tkachuk e Paolo Cannavaro. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, varcheranno la porta rossa Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati.

Elisa Esposito, la chiacchieratissima prof di corsivo, ha rivelato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. L’ha rivelato lei stessa in un video pubblicato sul suo canale social, TikTok: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GF Vip?”. L’indiscrezione ha subito scatenato una raffica di polemiche e reazioni sul web.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.