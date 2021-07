Andrea Roncato insiste: “Stefania Orlando ha venduto solo materassi negli ultimi 20 anni”

Andrea Roncato è tornato a lanciare frecciatine al veleno contro la sua ex moglie Stefania Orlando durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Nuovo. Il noto attore e comico ha infatti dichiarato senza peli sulla lingua: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”.

L’attore Andrea Roncato ha poi riservato un’altra bordata al vetriolo a Stefania Orlando: “Ok non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia. […] Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito”.

Finora l’ex gieffina vip, conduttrice tv e showgirl ha preferito non replicare. Diversi mesi fa Roncato aveva espresso la stessa opinione nei salotti tv di Barbara d’Urso, in diverse interviste rilasciate alla stampa e sui social.

“Sono un uomo tanto buono – aveva scritto Roncato suI social -, ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi inc***o. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi. Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p*a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.

Caso chiuso? Neanche per sogno!

A presto con nuove news, gossip e indiscrezioni sui personaggi famosi del jet set nazionale e internazionale!