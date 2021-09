Andrea Zelletta rivela: “Gli autori del GF Vip non vogliono che lo dica, ma lo dico lo stesso”

Andrea Zelletta ha svelato un curioso aneddoto sulla sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 5. Il modello pugliese ha rivelato che gli autori del reality show di Canale 5 gli hanno sempre detto di non riferire ciò che è successo durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Di cosa si tratta? Andrea ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata di GF Vip Party, show condotto da Gaia Zorzi e Giulia Salemi.

Andrea Zelletta – Foto: Facebook

“Allora – ha esordito Andrea Zelletta – anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Uscii dal GF Vip perché positivo al Covid. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco”.

L’ex gieffino vip Andrea Zelletta ha raccontato anche alcuni i retroscena del suo isolamento: “Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso, con la tendina, e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che, poi, alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva”.

L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne dovette lasciare il reality perché era risultato positivo al Covid in seguito, molto probabilmente, ad un controllo di routine. Fortunatamente, dopo esami più approfonditi, si è scoperto che il fidanzato dell’ex corteggiatrice Natalia Paragoni era uno di quei casi di falsa positività. Zelletta si è domandato: “Anche perché dove potevo prenderlo il Covid se stavo chiuso lì dentro?”.

