Angela Melillo ha annunciato il matrimonio con il fidanzato Cesare San Mauro a Verissimo: nozze a ottobre a Roma per la famosa ballerina, attrice e showgirl. Dopo oltre sette anni di fidanzamento con Cesare, adesso la coppia è andata a vivere insieme e presto andrà all’altare. Per Angela Melillo si tratta del suo secondo matrimonio. Il 30 maggio 2008 ha avuto una bambina, nata dal precedente matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013 dopo 7 anni di matrimonio (nozze celebrate il 3 luglio 2006).

Angela Melillo – Foto: Facebook

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Angela Melillo ha rivelato a Silvia Toffanin: «Abbiamo deciso di vivere a casa sua i primi di gennaio, prima ho evitato per tutelare mia figlia. Lui mi ha capito, è una persona meravigliosa, intelligente comprensiva: somiglia tanto a mia madre. Mi dice cose che mi diceva lei e glielo dico sempre: ti ha mandato mia mamma».

La coppia si sposerà ad ottobre a Roma, ha annunciato Melillo in trasmissione raccontando un aneddoto sulla proposta di matrimonio: «Ha chiesto il permesso di sposarmi a mia figlia, eravamo al mare tutti e tre insieme e lei ha risposto “sì ma al matrimonio devo essere più bella io”».

La popolare attrice e showgirl Angela Melillo ha parlato anche della sua carriera e della sua vita familiare, tra cui alcuni momenti drammatici della sua vita. Il più toccante che Angela non è ancora riuscita ad elaborare è il lutto per la morte della madre che fin da piccola l’ha sempre sostenuta nella passione per la danza: «Mi accompagnava tutti i giorni a lezione in autobus».

La madre Franca «si è ammalata improvvisamente – ha raccontato Melillo – e per un anno e otto mesi sono sempre stata vicino a lei. Fino alla morte avvenuta il 30 maggio, il giorno del compleanno di mia figlia. Quel giorno tenendole la mano mi disse “Se li chiudo non li aprirò più”. Una data in cui non so se piangere o gioire. Da lì ho attraversato un momento molto buio, lei è la cosa più importante. Poi un anno dopo mi sono separata e qualche anno dopo ho perso mio papà».

Una vita complicata che non le ha fatto perdere il sorriso. Come quando racconta della figlia Mia: «Ha 14 anni è molto sensibile con un carattere abbastanza forte: a mia figlia ho dedicato tutto. Tutto è stato in sua funzione, ho fatto anche delle rinunce che rifarei. Ho sempre cercato di tutelarla. Quando sono morti i miei genitori mi sono trovata da sola… è stato un periodo duro, mi è stata vicina la mia famiglia, mio fratello, e una carissima amica Arianna a cui devo tanto».