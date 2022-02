Angelo Sanzio del GF a IGOSSIP.it: “Ho contratto il Covid dieci giorni fa: mio padre è ricoverato, un vero incubo”

Angelo Sanzio del Grande Fratello 15 ha contratto il Covid 10 giorni fa. Suo padre è ricoverato in ospedale. Un vero e proprio incubo per il Ken italiano e la sua famiglia. Oggi noi di IGOSSIP.it l’abbiamo contattato per conoscere il suo stato di salute e dei suoi famigliari. Abbiamo poi posto altre domande più “leggere” al creatore di profumi ed ex concorrente del GF 15 di Barbara d’Urso. Subito dopo il salto, troverete l’intervista integrale ad Angelo Sanzio. Buona lettura!

Benvenuto Angelo Sanzio su IGOSSIP.IT, come sta?

È un periodo molto particolare… da dieci giorni ho contratto il Covid e con me tutta la mia famiglia… sto cercando il più possibile di essere propositivo e fiducioso che questo momento passerà presto.

Quale consiglio vorrebbe dare ai “negazionisti” del Covid?

Di non sottovalutare nulla e che questo virus, quando meno te lo aspetti, potrebbe cambiarti la vita nel giro di poche ore. Non è bello veder star male i propri cari. Ho mio padre che, essendo il soggetto più delicato del mio nucleo familiare, ha subìto un ricovero in una struttura lontana dalla mia città e l’apprensione che tutto questo genera è davvero un incubo. Trovo folle affrontare il Covid con il ghigno dell’ignoranza e della superficialità. Lo reputo un atto di grande egoismo. Si soffre tanto sotto ogni punto di vista e per capirlo spero che loro si facciano bastare le nostre testimonianze.

Quale sarà la prima cosa che farà una volta che tornerà negativo al Covid?

La cosa che più mi preme è rivedere in piena salute i miei genitori, e sicuramente, il mio secondo pensiero è rivolto ai miei amici con cui sicuramente organizzeremo una cena per festeggiare.

Sicuramente avrà seguito il Festival di Sanremo 2022 di Amadeus. Qual è la sua opinione?

È stato un Festival che sinceramente bello così non lo si vedeva da anni. Quest’anno la vera e sola protagonista è stata la musica: artisti che hanno portato brani straordinari, delle vere e proprie poesie. Dal web alla quotidianità, per una settimana la musica ha fatto da padrona a 360° e credo che un evento che accomunasse l’Italia in questo modo non si verificasse da veramente tanti anni. È stato colore, calore e amore. Una magia di cui avevamo bisogno.

Fra un mese circa si conclude il GF Vip 6. Chi ti piace di più tra i concorrenti? E chi invece ti ha deluso?

Lo sto seguendo assiduamente e mi sta piacendo molto. La mia concorrente preferita è sicuramente la mia amica Nathaly Caldonazzo, amo la sua schiettezza, il modo libero e molto immediato con cui argomentare gli avvenimenti che si susseguono in casa, non ha paura di nessuno, vive il tutto con leggerezza e determinazione. Sapevo che sarebbe stata una rivelazione. L’Italia la ama. Per il resto, li trovo tutti molto carini, non nego che il famoso triangolo Delia, Alex e Soleil ha stancato anche me, perché trovo sia abbastanza finto, ma in fine, si sta facendo spettacolo e allora… mi sta bene anche questo.

A quale programma o reality show le piacerebbe partecipare?

Mi appassionerebbe molto partecipare all’Isola dei famosi. Per me che sto sempre con creme e tonici davanti lo specchio sarebbe una bella sfida. L’idea di vivere per un periodo così a contatto con la natura mi entusiasma parecchio, ma non nego che la penso con un po’ di timore.

In conclusione quale messaggio vorrebbe mandare ai suoi fan e persone care?

Di puntare sempre al bello e al meglio, di vivere questo momento con grande responsabilità che presto arriverà la primavera e tutto ciò sarà solo un ricordo. Quindi sempre Positivi!