Anna Pettinelli commenta la nuova love story del suo ex Stefano Macchi con Elisa D’Ospina

Anna Pettinelli ha commentato la nuova love story del suo ex compagno Stefano Macchi con la conduttrice tv Elisa D’Ospina. Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina hanno pubblicato alcuni scatti della loro vacanza estiva insieme a Ibiza. Resta il fatto che molti followers hanno notato che nella nuova bio Instagram dell’ex professoressa di Amici di Maria De Filippi si legge: “Conduttrice radio televisiva. Ogni giorno su RDS. Madre orgogliosissima di Carolina. Credevo nell’amore ora solo nell’amicizia. Sono la solita c*gliona“. A confermare la rottura era stata proprio Anna in un’intervista: “L’amore? Oddio no, non va. Posso dire che Stefano non è più con me. Adesso il lumicino si è spento“.

In precedenza Anna Pettinelli aveva parlato del reality show di Canale 5: “Temptation Island è arrivata dopo che avevo detto che non avrei fatto reality. Io quel programma l’ho presa come una scommessa quando l’abbiamo fatta. Avevo chiesto delle garanzie e avevo chiesto di poter sentire mia figlia tutti i giorni. Mi è stato concesso, altrimenti non avrei partecipato. Non avrei privato mia figlia di sua madre. Anche se è grande ed ha 30 anni. Però questa è una mia regola. Io ad esempio il GF Vip non lo posso fare perché non posso avere contatti. A Temptation però ci sono stati meccanismi sadici”.

E poi ancora: “Rifarei il programma perché sono uscita per quella che sono davvero. Non ho avuto filtri, ho riso e pianto, mi sono disperata, ma sono stata onesta. Il dopo però è stato anche peggio. Quando andavano in onda le puntate io mi arrabbiavo. Io continuavo a dire ‘vedi che avevo ragione e c’era qualcosa?’. Gli ho reso la vita un inferno per mesi te lo assicuro. Lui mi ripeteva: Ma cosa dici, non c’era nulla tra me e quella ragazza”.

Oggi lei è una mamma single, mentre, Stefano Macchi è felicemente fidanzato con Elisa D’Ospina. Le cartoline della loro vacanza a Ibiza stanno facendo impazzire i fan.