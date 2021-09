Anna Tatangelo rivela: “Ho sofferto per non essermi sposata con Gigi D’Alessio”

Anna Tatangelo ha rivelato di aver sofferto molto per non essersi sposata con il collega Gigi D’Alessio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera è tornata a parlare della sua precedente e chiacchieratissima love story con il celebre cantautore campano. La bellissima e bravissima cantante e conduttrice tv ha dichiarato: “Sì ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco. Ora non lo sogno più, ma non lo escludo, è un sacramento in cui credo”.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio – Foto: Instagram

La mamma vip Anna Tatangelo ha poi continuato: “Al di là delle storie vissute, la vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro. È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”.

La famosa e bellissima cantante e neo conduttrice tv Anna Tatangelo ha asserito: “Ho fatto tutte le cose al contrario. Ho già un figlio di 11 anni. E dopo un figlio, il matrimonio è la cosa più importante. Se non c’è rispetto in una coppia non si può andare avanti. E non è scontato”.

L’artista ha parlato anche del rapporto con suo figlio Andrea: “È felicissimo quando vede la mamma che si emoziona, per lui è motivo di orgoglio. Ho un bellissimo rapporto con Andrea: parliamo tanto e ci facciamo forza a vicenda”.

Oggi Anna è legata sentimentalmente a Livio Cori. I due artisti non si nascondono più e sono innamoratissimi. La loro storia d’amore procede a gonfie vele per la gioia dei fan della coppia vip della musica italiana. Gigi D’Alessio è in love con la giovanissima Denise Esposito e molto presto diventerà di nuovo padre. La nota conduttrice di Scene da un Matrimonio (in onda dal prossimo autunno su Canale 5) e il famoso cantautore napoletano hanno voltato pagina definitivamente in amore. Auguri!