Anno Zero è il nuovo singolo di Dani Faiv: testo e video

Anno Zero è il nuovo singolo di Dani Faiv, prodotto da Strage, nel quale l’artista ripercorre tutti gli eventi che hanno caratterizzato l’anno scorso, aggiungendo un messaggio di speranza per il futuro. “È un pezzo un po’ difficile – ha dichiarato Dani Faiv -, è il più serio che ho fatto in tutta la mia carriera. È diviso in due parti. La prima è un elenco delle disgrazie del 2020, la seconda vuole essere uno spot motivazionale ad andare avanti, a ricominciare… Dall’anno zero. È un po’ anche il mio viaggio, la mia ripartenza insieme a Strage e Kanesh, quindi anno zero era il titolo giusto”. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Anno Zero è il nuovo singolo di Dani Faiv: il testo

Nessuno parla, tipo imbavagliato

Prendo la pala, scavo nel passato

Un anno degno della trama di un B-movie

Sì, così pieno di m*rda che bastavan due minuti,

Sono uscito prima per non fare danni

Come dalle gambe sue o come l’UK dall’UE

Sembrava di andar forte tipo a razzo su una Buell

Ma siamo rimasti fermi come il cargo a Suez

Intanto andiamo avanti, perdiamo sempre i grandi

Kobe e Diego se ne vanno, noi preghiamo i santi

Dopo solo male, covo d’ansia sale

Non è simulare, leggo sul giornale, nuovo virus, alert

Poi rifanno il ponte a Genova

Uno come m? certe cose non l? dimentica

Con la sensazione di certezza che si sgretola

Che tanto poi chi paga non è mai chi se lo merita

Dal primo caso a casa chiusi, caso chiuso

Vivi e paghi, troppi abusi, pochi aiuti

Sì, lo Stato è un bravo mago, perché illude

Fa sparire sotto al naso ciò che annusi.

Grazie al 2020

Ed ai suoi duemila eventi

E non c’è più solo pioggia dentro

Cambiano duemila venti qua.

Sarai quello che non se n’è mai andato

Chissà cosa diranno di te i libri

Una canzone qua non cambierà il mondo

Il sangue si ferma, poi scorre l’inchiostro.

Sorrisi di plastica, stanno stappando un Moet

Torna anche la svastica insieme alle altre mode

Oggi chi ci salverà non sarà un altro Noè

Tutti con la maschera e nessun supereroe

Mi distrugge il video di Floyd, non respiro

Mi sembra di stare davvero in Black Mirror

Fra’, il piede di porco è il ginocchio dello sbirro

Ma l’argomento è caldo, come possono coprirlo

Mi dicono, ehi, tu, ora quanto sei giù

Che tra poco esplode tutto e mi sento a Beirut

Il mio nome è sul Death Note, ma non sei Ryuk

Quando lotti sulla terra non hai dei su.

Ora siamo censurati nei pensieri

Come puoi sognare oggi se c’hai gli incubi di ieri

Non ci siamo presi niente, ci hanno preso in giro

Cambia il presidente, non cambia lo squilibrio.

Grazie al 2020

Ed ai suoi duemila eventi

E non c’è più solo pioggia dentro

Cambiano duemila venti qua.

Sarai quello che non se n’è mai andato

Chissà cosa diranno di te i libri

Una canzone qua non cambierà il mondo

Il sangue si ferma, poi scorre l’inchiostro.

L’anno zero, per tutti

E ci siamo ancora dentro

Somiglia a un taglio con la carta

Profondo e lo senti dopo

Se esci, regala un motivo per ripartire

A chiunque incontri là fuori

Intanto, preghiamo.

Anno zero, 20 20,

Ed ai suoi duemila eventi,

Qui non c’è più solo pioggia dentro,

Cambiano duemila venti qua.

Sarai quello che non se n’è mai andato

Chissà cosa diranno di te i libri

Una canzone qua non cambierà il mondo

Il sangue si ferma, poi scorre l’inchiostro.

Anno Zero è il nuovo singolo di Dani Faiv: il video