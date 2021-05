Anticipazioni Beautiful, trame puntate 10 al 16 maggio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 10 al 16 maggio saranno imperdibili. Perché? Ecco cosa accadrà:

Thomas e Zoe Beautiful- foto tutto.tv

Hope prova a tranquillizzare Douglas, ma Thomas passa a prendere il piccolo per una pizza. La Logan si oppone e lo stilista le propone una cena in famiglia.

Zoe arriva a Villa Forrester e cerca di essere carina con tutti, ma Brooke la mette in guardia da Thomas. Nulla è come sembra.

Ridge blocca la sfuriata di Brooke e Thomas ne approfitta per dire di voler dimostrare a tutti il suo amore per Zoe.

Quinn ringrazia Thomas per la cena sottolineando che non tutti hanno gradito e lo stilista le rimarca di essere davvero innamorato di Zoe. La design, però, non ci crede.

Quinn si avvicina a Steffy per capire le intenzioni di Thomas, ma la CEO le dice di essere certa della sincerità del fratello.

Brooke non crede al cambiamento di Thomas e si sfoga con Ridge, colpevole di continuare a coprire il figlio.

Liam prova a tirare su il morale a Douglas e fa notare a Hope come la cena sia l’ennesima manipolazione del Forrester.

Thomas tiene un discorso davanti a tutti e a un certo punto si inginocchia per fare la proposta di matrimonio a Zoe. La Buckingham è felicissima e accetta di diventare sua moglie.

Douglas assiste alla scena e, terrorizzato, scappa al piano di sopra mentre Hope lo insegue.

Brooke e Liam non riescono a credere che Thomas si sia spinto così oltre e la moglie di Ridge chiede alla modella perché abbia accettato di sposare un uomo che non la ama. Zoe la smentisce.

Thomas ringrazia Eric e Ridge per aver accettato a braccia aperte Zoe nonostante tutto perché la sua intenzione è pensare al futuro.

Thomas si congeda per raggiungere Douglas, ma Zoe e Quinn lo bloccano per conoscere cosa pensano i Forrester della situazione. Lo stilista risponde che sono tutti contenti.

Liam si avvicina a Steffy per sapere la sua idea sulla proposta di matrimonio e la CEO ammette di voler sostenere il fratello.

Douglas non riesce a calmarsi e si rifiuta di perdere Hope come mamma. La Logan abbraccia il piccolo, ma nota che Thomas li sta osservando.

Thomas cerca di consolare Douglas assicurandogli che la sua scelta non è un capriccio, ma un modo per assicurargli una famiglia.

Thomas chiama Vinny per informarlo della grande novità, salvo specificare che ha un piano in mente per non celebrare le nozze.

Zoe parla con Brooke spendendo belle parole per Thomas, ma la Logan la invita a non vivere nell’illusione.

Eric blocca Brooke chiedendole di non rovinare il momento, ma la Logan insiste: non starà a guardare l’ennesima macchinazione di Thomas.

Zoe e Thomas si ritagliano un po’ di intimità e si abbandonano alla passione facendosi sentire da Hope e Douglas nella stanza accanto.

Hope bussa alla porta e chiede a Zoe e Thomas di risparmiare questo dolore al piccolo Douglas.

Thomas provoca Hope e la Logan lo invita a smettere di cercare di farla ingelosire. Lo stilista le chiarisce di averla dimenticata.

Zoe chiede come sta Douglas e Hope le risponde di non preoccuparsi e tornare a fare quello che stava facendo.

Katie passa a trovare Sally e scopre che la Spectra non ha cambiato idea. All’improvviso le due vengono interrotte da un messaggio di Wyatt che invita la stilista a passare alla Spencer.

Steffy e Ridge si confrontano sui risultati lavorativi di Sally e chiedono a Katie di licenziarla. La Logan è costretta a rivelare loro il segreto della stilista.

Flo suggerisce a Wyatt di tornare insieme a Sally e lo Spencer resta spiazzato dalla generosità della sua donna.

Wyatt prova a convincere Sally di voler tornare insieme e la Spectra lo abbraccia emozionata. Tutto mentre Flo assiste alla scena nascosta dietro alla porta.