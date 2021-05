Anticipazioni Beautiful, trame puntate 17 al 23 maggio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 17 al 23 maggio ruoteranno intorno a Sally Spectra. Ecco cosa accadrà:

Sally e Wyatt Beautiful- foto blog-news.it

Katie racconta a Ridge e Steffy tutto quello che devono sapere sullo stato di salute di Sally, ma chiede loro di mantenere il segreto.

Sally chiede a Wyatt di Flo e lo Spencer le mente dicendo che le cose tra loro non hanno funzionato.

Flo ascolta la conversazione tra Wyatt e Sally e capisce più che mai di dover rinunciare al suo fidanzato per una giusta causa.

Sally riceve una chiamata da parte di Steffy e viene convocata alla Forrester Creations.

Wyatt raggiunge Flo e la ragazza non perde occasione per rassicurarlo. Il figlio di Quinn, però, teme che questa buona azione possa rovinare il loro rapporto.

Sally incontra Ridge e Steffy e teme di essere allontanata dall’azienda perché consapevole del valore dei suoi ultimi lavori.

Steffy e Ridge spendono belle parole per Sally e lo stilista le riferisce di aver deciso di ultimare i suoi bozzetti lui stesso.

Sally resta senza parole e inizia a piangere dalla gioia quando Steffy le comunica che i suoi abiti entreranno nella collezione couture di Ridge.

Flo e Wyatt parlano di come rendere indimenticabili gli ultimi giorni di Sally e lo Spencer ne approfitta per definire la sua fidanzata generosa e comprensiva.

Ridge dice a Sally di aver voluto premiare le sue idee innovative e la Spectra sembra al settimo cielo. Ad un tratto, però, la ragazza inizia a vedere tremare le sue mani e cerca di nascondere la cosa.

Wyatt telefona a Sally per invitarla a passare un po’ di tempo insieme a lui.

Katie ha origliato la conversazione tra Sally, Steffy e Ridge e ringrazia il cognato e la CEO per il loro gesto.

Steffy confessa a Katie di aver apprezzato il coraggio di Sally e per questo vuole premiarla.

Katie racconta a Flo come Steffy e Ridge si siano mobilitati per onorare Sally e la Fulton le riferisce di aver spinto Wyatt a starle accanto.

Sally raggiunge casa di Wyatt, ma fa fatica a entrare a causa di un forte mal di testa. Dopo essersi ripresa, però, la stilista entra e riferisce le ultime novità al suo amato.

Wyatt si complimenta con Sally e ne approfitta per chiederle di tornare a vivere con lui. La Spectra è felice, ma gli chiede un po’ di tempo per pensarci.

Bill scopre ciò che Wyatt e Flo hanno architettato per Sally e non si dice entusiasta. Il magnate sottolinea la furbizia della Spectra: prima o poi li scoprirà e non ne sarà felice.

Bill incontra Wyatt e gli confessa di essere dispiaciuto di non poter aiutare Sally a trovare dei medici all’altezza.

Sally raggiunge Katie nell’ufficio stilisti e le chiede se ha parlato con qualcuno della sua malattia perché sta vivendo dei cambiamenti importanti.

Katie invita Sally a calmarsi e a parlare delle sue condizioni a Wyatt. La Spectra scoppia a piangere rivelando alla Logan di volersi comportare normalmente fino a quando riesce per poi ricoverarsi in ospedale.

Bill, Wyatt e Flo discutono delle conseguenze che si troveranno ad affrontare se Sally dovesse scoprire che Katie ha parlato.

Wyatt riceve un messaggio e corre da Sally.

Flo raggiunge Katie e la donna non esita a chiedere alla nipote se è convinta di lasciare che il suo fidanzato frequenti Sally. La Fulton è decisa.

Sally arriva alla casa sulla spiaggia e dice a Wyatt di essere pronta a tornare con lui.