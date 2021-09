Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 13 al 19 settembre 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 13 al 19 settembre assisteremo a vari sviluppi. Scopriamo cosa accadrà!

Bill e Ridge hanno un duro confronto alla Spencer Publications e lo stilista rivela di aver assistito alla dichiarazione d’amore tra lui e Brooke. Il magnate lo blocca subito.

Liam e Hope discutono sul da farsi e la figlia di Brooke cerca di convincerlo che riportare Kelly a Steffy sarebbe un errore. Tra l’altro la CEO non è sola, visto che può contare sul dottor Finnegan.

Brooke scopre che Steffy non riesce ad andare avanti senza i farmaci e inizia a preoccuparsi.

Steffy supplica Finn di prescriverle altri antidolorifici, ma il dottore le nega la ricette perché convinto che stia diventando dipendente. Deve trovare in lei la forza di andare avanti.

Steffy è disperata e racconta a Finn il perché non riesca a essere forte e il dottore si mostra un confidente perfetto. Purtroppo deve lasciarla per recarsi in ospedale.

Shauna rivela a Quinn che andrà a vivere a Villa Forrester e le due si lasciano andare ai ricordi del loro passato. Tuttavia la Fulton è rammaricata di aver sposato Ridge con l’inganno.

Ridge fa i complimenti a Zoe per il suo lavoro e la frequentazione con Carter.

Katie raggiunge Ridge per parlare di lavoro, ma il Forrester le chiede come stanno andando le cose. Lei ammette di aver avuto difficoltà, ma nonostante ciò non crede all’autenticità del matrimonio con Shauna.

Brooke fa visita a Eric e gli parla dei suoi problemi, ma vengono interrotti da Ridge che si dice pronto a tornare con lei. La Logan è felice, ma gli fa notare che sono stati vittime delle manipolazioni di Quinn.

Quinn contatta Bill quando assiste alla riconciliazione tra Ridge e Brooke.

Eric passa a trovare Katie e la trova giù di morale a causa del comportamento di Bill.

Bill arriva a Villa Forrester e trova Brooke e Ridge in salotto. Il magnate chiede alla Logan se vada tutto bene, ma la scena viene fraintesa dal Forrester che rifiuta di tornare con la Logan.

Brooke chiede a Bill il perché della sua presenza e l’editore capisce di essere caduto nella tela di Quinn.

Quinn invita Shauna a fare di tutto per allontanare Brooke da Ridge.

Katie confessa a Eric di essere convinta che Brooke e Ridge torneranno insieme prima o poi. Dopodiché invita il patriarca a guardarsi intorno perché Quinn non è la donna giusta.

Eric passa a trovare Ridge e scopre quanto accaduto in sua assenza. Il patriarca gli consiglia di correre da Brook e non curarsi di Bill.

Brooke confida tutto a Donna, ma il discorso si interrompe all’arrivo di Katie. A quel punto Donna prova a fare da paciere tra le due sorelle e la piccola delle Logan afferma di voler mette Quinn spalle al muro.

Bill raggiunge Wyatt e gli confida quanto organizzato da Quinn. Il ragazzo, però, crede che la madre non sia l’unico problema: forse lui ama sia Brooke che Katie?

Quinn videochiama Shauna e la invita a risposare Ridge a Villa Forrester. All’improvvisto lo stilista entra nella stanza e la Fuller non perde l’occasione per aggiornarlo.

Quinn spinge Ridge a sposare Shauna con una seconda cerimonia, ma il Forrester si mostra riluttante all’idea in quanto non vuole arrecare dolore a Brooke.

Brooke, Donna e Katie credono che Quinn abbia manipolato Bill per impedire la riconciliazione tra la Logan e Ridge.

Justin e Bill si confrontano sulla situazione e il braccio destro sottolinea il legame profondo tra il magnate e Katie.

Bill si rende conto di non voler rinunciare a Katie e decide di volersi riguadagnare la fiducia della donna. così la raggiunge e le confessa il suo amore.

Ridge raggiunge Brooke e le rivela che risposerà Shauna a Villa Forrester.