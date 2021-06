Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 14 al 20 giugno 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 14 al 20 giugno scopriremo che Sally ha mentito. Ma non è tutto. Scopriamo insieme cosa accadrà:

Sally e la dottoressa Escobar Beautiful- foto twitter.com

Quinn osserva il video del bacio di Bill e Brooke, ma viene interrotta da Ridge. Lo stilista le comunica di essersi riappacificato con Brooke.

Flo confessa a Shauna di essere preoccupata per le condizioni di salute di Sally, ma la madre si dice turbata per l’allontanamento di Wyatt.

Sally è costretta a rivelare la sua condizione a Wyatt, ma si rende conto che lo Spencer non è sorpreso. La Spectra immagina che lo abbia saputo da Katie.

Sally chiede a Wyatt di svelarle i motivi che l’hanno spinto a tornare con lei, ma lo Spencer dice di trovarsi dove è giusto che sia. Poi le confessa di aver pianificato tutto con Flo. La stilista perde l’equilibrio e cade.

Sally e la dottoressa Penny Escobar discutono e quest’ultima esprime i suoi dubbi in merito al piano della stilista, vale a dire fingere di stare morendo per legarsi a Wyatt in cambio di una carriera nel mondo della moda.

Eric è in ufficio e riceve la vista di Brooke. Il patriarca scopre che tra lei e il figlio è tornato il sereno.

Quinn ed Eric si confrontano sulla riconciliazione di Ridge e Brooke e la design scopre che lo stilista ha regalato una cornice digitale alla Logan per raccontare la loro storia.

Quinn pianifica di vendicarsi di Brooke proprio usando il regalo di Ridge e così la Logan e lo stilista si ritrovano a guardare il video del bacio tra Brooke e Bill. Tuttavia nessuno dei due si accorge di nulla.

Donna raggiunge Brooke e Ridge e spiega loro di aver organizzato un party per la loro riconciliazione. Così Brooke chiama Eric e Quinn per invitarli ed estende l’invito a Bill e Katie.

Sally mette a tacere la coscienza della dottoressa Escobar e la invita a non tradirla se vuole avere davvero una possibilità nel mondo della moda.

Wyatt passa a trovare Flo e le rivela di aver raccontato a Sally del loro piano per farla stare meglio negli ultimi mesi di vita.

Katie riceve l’invito per la festa e si compiace del fatto che la sorella e Ridge riescano sempre a trovare il modo per tornare insieme.

Donna si svaga caricando una sua foto nella cornice digitale di Brooke e le due scherzano a riguardo, ma la maggiore delle Logan si accorge di non riuscire a cancellarla. Per questo chiede a Donna di farlo.

Donna scorge il video del bacio tra Brooke e Bill e chiede spiegazioni alla sorella.

Flo fa visita a Sally, ma nessuno le apre la porta. Così la Fulton sbircia in casa e intravede la Spectra per terra. La figlia di Shauna entra in casa per soccorrere la stilista, ma capisce che stava facendo yoga.

Brooke prova a giustificarsi con Donna tirando in causa Thomas, ma la sorella spende parole durissime per lei. La Logan capisce che l’unica ad avere avuto accesso alla cornice è Quinn.

Brooke decide di affrontare Quinn e corre fuori di casa per raggiungerla.

Shauna torna da Quinn e le ribadisce la sua decisione: non intende dire nulla del bacio tra Brooke e Bill. La Fulton le confessa anche di voler tornare a casa, ma l’amica la invita ad assistere alla rovina di Brooke.

Bill dice a Katie di non voler andare alla festa di Brooke e Ridge, ma la Logan lo prega di non farla andare da sola.

Sally reagisce male all’arrivo di Flo e la invita ad avvisarla in futuro. La Fuller si scusa dicendo di essere preoccupata per la sua situazione. A un certo punto, però, la Spectra finge un capogiro.

Wyatt raggiunge Sally e la Spectra non perde occasione per ringraziare lui e Flo per la vicinanza. Lo Spencer riceve una chiamata e si allontana, lasciando le due ragazze da sole.

Flo promette a Sally che sia lei che Wyatt le staranno accanto e la Spectra la ringrazia.

Brooke e Quinn hanno un duro scontro: la Logan le dice che ormai è stata scoperta mentre la Fuller ammette che Eric finalmente la vedrà per quello che è in realtà.

Katie passa da Brooke e incontra Donna impegnata a guardare la cornice digitale. A quel punto Katie si accorge che è vuota.

Steffy è insieme a Ridge, ma Brooke non c’è ancora. Bill coglie l’occasione per sottolineare come lo stilista non abbia fatto fronte comune con la Logan in merito alla questione di Thomas.

Katie mette a tacere Bill, facendogli notare che non è il momento giusto per polemizzare.

Ridge svia l’attenzione da Bill invitando i presenti a guardare le foto caricate sulla cornice mentre Donna si sente a disagio.