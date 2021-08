Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 16 al 22 agosto 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 16 al 22 agosto saranno impedibili. Cosa accadrà ai protagonisti della soap?

Brooke Beautiful- foto lanostratv.it

Quinn desidera festeggiare il matrimonio di Shauna e Ridge, ma l’amica smorza il suo entusiasmo. È molto probabile che le nozze verranno annullate.

Hope e Zoe si confrontano sui progressi della loro collaborazione e sul miglioramento del loro rapporto dopo la questione dello scambio di culle.

Eric non riesce a metabolizzare il matrimonio di Shauna e Ridge e confessa a Donna di non poter perdonare il figlio per quanto fatto a Brooke.

Brooke chiede spiegazioni a Ridge e lo stilista conferma quanto detto da Shauna, visto che ci sono anche i documenti, ma rivela di non ricordare alcun dettaglio.

Brooke recrimina a Ridge il fatto di essere venuto meno alle loro promesse e lo stilista decide di andar via.

Thomas confessa a Steffy di essere molto preoccupato per quanto sta passando. La CEO, rimasta sola, avverte un dolore intenso e decide di assumere l’antidolorifico.

Donna raggiunge Brooke e le fa sapere che tutti sono con lei, specialmente perché quasi sicuramente il matrimonio tra Shauna e Ridge verrà annullato.

Quinn cerca di convincere Shauna a non sentirsi in colpa per aver ingannato Ridge, ma viene interrotta dall’arrivo del Forrester.

Ridge informa Shauna e Quinn di aver chiuso con Brooke e la Fulton si mostra al settimo cielo e pronta a recuperare il tempo perso. Lo stilista, però, dice di voler riflettere e riposare.

Ridge resta da solo e inizia a pensare a Brooke mentre Shauna continua a fissare il certificato di matrimonio.

Ridge raggiunge Malibù per informare Steffy del ritorno di Shauna e del matrimonio celebrato a Las Vegas.

Quinn conforta Shauna dicendole che presto Ridge deciderà di consumare il matrimonio e la Fulton si dice certa di riuscire a fargli dimenticare Brooke.

Shauna ricorda con Quinn il momento in cui ha inviato il messaggio a Carter fingendosi Ridge e la designer si dice orgogliosa di lei.

Eric incontra Brooke e si mostra rammaricato da quanto accaduto. La Logan si dice incredula e confusa.

Brooke incrocia Quinn e punta il dito contro la rivale accusandola di essere responsabile di quanto accaduto a Las Vegas. Per la Logan non ci sono dubbi: il matrimonio è un inganno.

Steffy viene colta da una fitta mentre è in compagnia di Thomas e teme che i farmaci da banco non stiano funzionando a dovere.

Eric e Ridge si confrontano: il primo ritiene che il figlio amerà Brooke per sempre mentre lo stilista dice di non voler fare del male a Shauna.

Brooke ricorda il giorno in cui Ridge le ha dato l’anello di Stephanie e in quel momento lo stilista entra e le chiede perdono. Ha chiesto a Carter di preparare i documenti dell’annullamento del matrimonio con Shauna.