Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 19 al 25 luglio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci preannunciano che nelle puntate dal 12 al 19 luglio assisteremo ai risvolti del piano folle di Sally. Cosa accadrà?

Penny. Flo e Sally Beautiful- foto pinterest.it

Katie punta il dito contro Wyatt, colpevole di aver chiesto a Sally di andarsene. Dal canto suo, però, lo Spencer spiega all’ex di voler spronare la stilista a trovare una struttura in grado di curare la sua malattia.

Wyatt confessa a Katie di avere intenzione, insieme a Flo, di non lasciare da sola Sally. A quel punto Katie gli chiede esplicitamente se il piano è stato ideato dalla nipote e il ragazzo conferma i suoi dubbi.

Sally chiede a Flo di non insistere e andare via, ma la Fulton insiste per sapere la verità. Così la stilista simula un malore.

Flo non molla la presa con Sally e le ribadisce di avere intenzione di smascherarla con Wyatt e tutti i Forrester.

Sally continua a sostenere di essere malata, ma ormai Flo si è convinta del contrario e le rivela di aver letto la sua cartella clinica nel computer della dottoressa Escobar.

Flo usa parole sprezzanti nei confronti di Sally e alla fine la Spectra le confessa di aver pianificato una malattia terminale per essere accettata e amata.

Bill entra in ufficio e dice a Wyatt di non essere riuscito a farsi perdonare da Katie. Dopodiché chiede al figlio se la stilista è morta, salvo poi scusarsi.

Wyatt confessa a Bill di aver chiesto a Sally di andare via da casa sua e l’editore capisce che il forte gesto potrebbe indurre la stilista alle cure di cui ha bisogno. Il figlio di Quinn, però, si dice perplesso.

Flo e Sally continuano a litigare e la Fulton riconosce l’impatto che la rottura con Wyatt possa aver generato ma fingere di morire è troppo. A quel punto la figlia di Shauna decide di inviare un messaggio allo Spencer per metterlo al corrente.

Sally prega Flo di non avvisare Wyatt e in quel momento a loro si aggiunge Penny Escobar. La Fulton informa anche la dottoressa che ha scoperto il loro piano e intende avvisare lo Spencer.

Penny e Sally iniziano ad accusarsi a vicenda, ma Flo ribadisce loro che pagheranno entrambe quello che hanno fatto.

Flo si gira di spalle per scrivere il messaggio a Wyatt, ma viene colpita da Penny con un candelabro. La Fulton cade per terra.

Sally prova a difendere Flo e non si capacita di quanto successo. La stilista chiede alla dottoressa di soccorrere la rivale.

Bill confessa a Wyatt di amare Katie e non fantasticare un futuro con Brooke.

Penny controlla le condizioni di Flo e constata che la ragazza è ancora viva, anche se il colpo potrebbe averle causato dei danni.

Sally si fa prendere dal panico, ma si rifiuta di chiedere aiuto. Così, complice la paura di Penny, decide di nascondere Flo.

Wyatt raggiunge la casa sulla spiaggia e si rende conto che c’è un gran disordine.

Donna chiede a Katie se ha chiarito con Bill, ma la sorella le risponde di non aver intenzione di parlare con il magnate.

Bill raggiunge Katie e ascolta le sorelle Logan parlare della situazione di Sally e del gesto d’amore di Wyatt e Flo.

Donna va via e Bill si scusa con Katie per aver commesso l’ennesimo errore. Dal canto suo Katie ammette di non riuscire a perdonarlo, almeno per il momento. Poi, il discorso si sposta di nuovo su Flo e Wyatt.

Katie rivela a Carter di continuare a rivivere la scena del bacio tra Bill e Brooke e di sentirsi tradita e umiliata. Dopodiché gli svela gli ultimi sviluppi tra Shauna e Ridge.

Shauna e Ridge compaiono in un flashback in cui si divertono, bevono e si baciano con passione vicino a una cappella.

Carter, rimasto solo, riceve la visita di Zoe e i due ricordano il giorno delle mancate nozze tra la modella e Thomas. Il Walton ne approfitta per chiederle se ha già un nuovo amore e la Buckingham lascia intuire di sì.

Katie raggiunge di nuovo Carter e parla della malattia di Sally. La Logan descrive la stilista come una donna coraggiosa.

Sally e Penny escono dalla porta sul retro trascinando Flo mentre Wyatt inizia a nutrire qualche sospetto.