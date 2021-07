Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 19 al 26 luglio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci rivelano che le puntate dal 19 al 26 luglio saranno ricche di colpi di scena. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap americana:

Steffy Beautiful-foto pinterest.pt

Wyatt prova a contattare Flo, ma senza successo. Così le lascia un messaggio in segreteria.

Bill suggerisce a Wyatt di lasciarsi Sally alle spalle e guardare avanti con Flo.

Wyatt e Bill parlano dei problemi del magnate e Katie e l’editore dice di avere la sensazione che la Logan non lo perdonerà.

Flo riprende conoscenza, ma si ritrova legata. Dunque prova a liberarsi senza riuscirci.

Sally raggiunge Flo e si scusa per quanto fatto da Penny. Dopo le dice che la lascerà andare soltanto dopo aver esaudito il suo desiderio: avere un figlio da Wyatt. In questo modo saranno legati per sempre.

Flo non riesce a credere al delirio di Sally e le fa notare che verrà accusata per aggressione e rapimento mentre la dottoressa non eserciterà più come medico. La Spectra, però, non sembra ascoltarla.

Steffy confessa a Liam di essere pronta a voltare pagina, ma di considerarlo sempre un punto di riferimento per lei e la loro bambina. Dopodiché sale in sella alla moto e va via.

Sally manda un messaggio a Wyatt per avvertirlo del suo ritorno e gli rivela di voler trascorrere una serata indimenticabile forse l’ultima.

Sally si prepara per la notte con Wyatt, ma Flo le afferra una caviglia e la fa cadere per terra. A quel punto la Fulton scrive un messaggio di aiuto sulla gamba della rivale.

Steffy ha un incidente d’auto e cade dalla moto.

Wyatt prova a contattare di nuovo Flo, ma la ragazza non risponde. Lo Spencer le lascia un altro messaggio in segreteria.

Sally ribadisce il suo piano a Flo, dicendole che la libererà soltanto quando avrà ottenuto ciò che vuole. Tuttavia la Fulton le ricorda che sarà tutto inutile perché nessuno la perdonerà per ciò che ha fatto.

Steffy viene portata in ospedale e il dottor John Finnegan viene aggiornato sull’accaduto.

Bill arriva in ospedale e scopre dal dottor Finnegan che la Forrester reagisce alla terapia.

Bill entra nella stanza di Steffy e la prega di non mollare. Il magnate le sussurra all’orecchio che la sua intenzione era quella di raggiungere Malibù per stare un po’ con la nipote.

Wyatt incontra Sally e le chiede come è caduta. La stilista non approfondire la questione e gli annuncia una notizia bomba: ha deciso di farsi curare. Così inizia la sua opera di seduzione, ma senza successo.

Wyatt riceve un messaggio di Flo (in realtà è Penny Escobar) che lo invita a sentirsi libero di fare ciò che vuole con Sally.

Sally inizia a spogliarsi davanti a Wyatt e gli chiede di esaudire il suo desiderio. All’improvviso lo Spencer nota il messaggio di aiuto della sua amata e chiede spiegazioni alla Spectra.

Sally sembra stizzita dal comportamento di Wyatt, ma lo Spencer gli fa notare il messaggio di aiuto scritto sulla sua biancheria. Così la Spectra confessa la verità.

Zoe consegna a Ridge alcuni documenti sulla Hope For The Future e il Forrester torna a scusarsi con la modella per il comportamento di suo figlio.

Brooke raggiunge Ridge e gli chiede di tornare a casa con lei, ma lo stilista confessa di non aver ancora metabolizzato l’immagine del suo bacio con Bill.

Steffy non accenna a riprende conoscenza e Bill sembra disperato al suo capezzale.

Il dottor Finnegan visita Steffy e chiama Ridge per informarlo dell’incidente che ha coinvolto sua figlia.

Ridge riceve la chiamata del dottor Finnegan e raggiunge immediatamente l’ospedale insieme a Brooke. Lì trovano Bill che li aggiorna sulla situazione.

Ridge entra nella stanza di Steffy e le bisbiglia parole dolci, sperando che la ragazza possa svegliarsi.

Wyatt raggiunge casa di Sally e forza la porta di ingresso. Lì trova Flo legata ed imbavagliata e la libera. I due si baciano.

Flo rivela il folle piano di Sally a Wyatt, ma lo Spencer la blocca subito: non sarebbe mai andato a letto con la Spectra. Poi il ragazzo scopre che l’ex non è realmente malata.

Bill cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente d’auto con Brooke, ma i due vengono interrotti dall’arrivo del detective Sanchez. Quest’ultimo chiede al magnate di fare chiarezza sull’incidente.

Bill rivela a Sanchez di essersi trovato sul luogo dell’incidente perché stava andando a Malibù, ma ha visto Steffy sbucare all’improvviso. Poi inizia a piangere.

Ridge non regge la situazione e punta il dito contro Bill, colpevole di distruggere le vite degli altri. Brooke prova a calmarlo.

Sally e Penny si accusano a vicenda, ma vengono interrotte da Wyatt. Il ragazzo esige di sapere da Sally le ragioni che l’hanno spinta a escogitare un piano così crudele.