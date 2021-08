Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 2 all’8 agosto 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 2 all’8 agosto sapremo di più sullo stato di salute di Steffy e non solo. Cosa accadrà?

Steffy Beautiful- foto elebratingthesoaps.com

Steffy inizia a riprendersi e Ridge le racconta tutto. Il dottor Finnegan però spiega loro che deve sottoporre la paziente ad altre radiografie perché sospetta di una grave frattura alle costole.

Sanchez prosegue l’interrogatorio con Bill e prova a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Wyatt si dice deluso da Sally e resta della sua idea anche quando la stilista gli confessa che i risultati delle analisi erano molto preoccupanti per davvero.

Penny fa notare a Sally che tutti si sono preoccupati per lei e la Spectra non può far altro che confermare.

Sally chiede a Wyatt di non denunciarla, ma subito dopo sviene.

Sally viene portata in ospedale e Wyatt passa a trovarla. La stilista di dice pentita di quanto architettato.

Flo e Penny si affrontano e la dottoressa spiega di essere stata coinvolta in qualcosa più grande di lei.

Flo entra nella stanza di Sally e l’affronta. La Spectra le chiede di comprenderla, considerando il suo passato con Reese Buckingham. La Fulton le fa notare di aver pagato per i suoi errori

Wyatt spiega a Sally che il suo non è amore ma una vera e propria ossessione e così le consiglia di allontanarsi da Los Angeles.

Brooke spinge Ridge a chiamare Taylor per riferirle quanto successo a Steffy.

Liam prova a tranquillizzare Bill sull’incidente.

Il dottor Finnegan consiglia a Steffy di assumere antidolorifici per lenire il dolore, ma la CEO rifiuta e dice di volersi riprendere il prima possibile. A quel punto, però, scopre che sarà un percorso lungo.

Bill fa visita a Steffy e la Forrester lo invita a reagire. Per quanto riguarda lei, sa benissimo che non ha colpe.

Il dottore invita tutti a lasciare riposare Steffy e Ridge la invita ad ascoltare i dottori. Alla fine la Forrester accetta gli antidolorifici.

Liam e Hope vengono informati che Steffy può tornare a casa e si organizzano per come aiutarla con Kelly.

Steffy chiede al dottor Finnegan se potrà prendere in braccio sua figlia, ma lui le dice di evitare e non fare sforzi. Il dottore le consiglia di continuare a prendere gli antidolorifici.

Il dottor Finnegan ricorda a Steffy che può chiamarlo per ogni domanda.

Wyatt ricorda l’ultima notte di passione con Flo e la ragazza lo raggiunge ricordando quanto hanno sofferto per le bugie di Sally. I due stanno per abbandonarsi alla passione.

Katie bussa alla porta di Wyatt e gli chiede di aiutarla a capire un messaggio criptico di scuse da parte di Sally. Il figlio di Quinn le racconta tutto.

Katie va su tutte le furie quando scopre di essere stata manipolata dalla Spectra, ma Wyatt la invita ad andare avanti.

Steffy arriva a Malibù e ringrazia Hope per aver badato a Kelly. La Forrester ammette di essere stata fortunata.

Ridge insiste con Steffy affinché prenda i medicinali prescritti dal dottor Finnegan e anche Liam fa lo stesso.

Sally rincasa e riceve la visita di Katie. La Logan è visibilmente arrabbiata e pretende delle spiegazioni.

Brooke racconta a Donna quanto successo a Steffy e dopo le confida di non aver fatto passi avanti con Ridge.

Thomas passa a trovare Steffy e si rende conto che la sorella soffre molto. Lo stilista le consiglia di prendere i medicinali prescritti.

Kelly richiama l’attenzione di Steffy e la ragazza osserva la scatola degli antidolorifici prima di andare dalla sua piccola.

Wyatt e Flo parlano di Katie e concordano sul fatto che la donna abbia accusato il colpo, considerando i suoi problemi di salute. Lui ne approfitta per dirle che sono fatti per stare insieme.

Sally prova a giustificarsi con Katie, ma la Logan non ci sta e la invita ad andare avanti.

Ridge raggiunge Brooke e Donna e quest’ultima va via. La Logan conforta lo stilista e le rivela che Thomas è passato a trovare Steffy.

Brooke prova a convincere Ridge a tornare da lei, ma lo stilista ripensa ai momenti vissuti con Shauna e si sente a disagio.