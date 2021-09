Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 20 al 26 settembre 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 20 al 26 settembre assisteremo a un avvicinamento tra Steffy e Finn. E non solo. Ecco cosa accadrà:

Finn e Steffy Beautiful- foto angkoo.com

Quinn fa pressioni su Ridge affinché sposi Shauna a Villa Forrester per regalarle il matrimonio dei suoi sogni, ma lo stilista si mostra riluttante.

Katie sprona Brooke a non mollare perché lei e Ridge si appartengono e prima o poi torneranno insieme.

Bill confessa a Justin di aver capito di rivolere Katie nella sua vita e corre a cercarla.

Bill raggiunge Katie e le dice di voler fare qualsiasi cosa per farsi perdonare e tornare con lei.

Ridge ripensa alla sua storia d’amore con Brooke, ma viene interrotto dal suo arrivo. La Logan cerca di fargli aprire gli occhi indicando Quinn come artefice dei loro problemi.

Ridge comunica a Brooke di voler assecondare la richiesta di Shauna, cioè sposarsi a Villa Forrester.

Steffy chiama il dottor Finnegan per avere altri antidolorifici, ma riceve un no come risposta. Il dottore teme possano essere pericolosi.

Thomas passa a trovare Steffy e le consegna un regalo da parte di Vinny, dicendole che il suo amico è innamorato di lei. Poco dopo, lo stilista si accorge che la nipote è ancora con Liam ed Hope e si infuria.

Steffy resta da sola e scarta il regalo di Vinny, trovando una confezione di antidolorifici nell’orsacchiotto. La CEO non riesce a credere al gesto del ragazzo.

Thomas torna da Steffy e riprende il discorso su Kelly mentre Steffy prova a nascondere gli antidolorifici.

Liam raggiunge Finn in ospedale, ma il dottore lo prende contropiede invitandolo a portare la figlia da Steffy in modo da darle il supporto che le serve.

Liam appare infastidito dalle parole di Finn e gli chiede a bruciapelo se il suo interesse per Steffy è strettamente professionale. Il dottore si limita a precisare di voler seguire la paziente da vicino.

Carter continua a flirtare con Zoe e le fa capire di voler trascorrere la notte con lei, ma la modella gli dice di volerci andare piano perché ancora scottata dall’inganno di Thomas.

Finn arriva a Malibù e Steffy riesce a nascondere gli antidolorifici di Vinny. Il dottore, però, nota il comportamento strano della Forrester e lei torna sull’argomento “antidolorifici”.

Finn comunica a Steffy di non poterla più seguire come paziente perché interessato a conoscerla meglio, ma la CEO appare fredda. Così il dottore si scusa e si gira per andare via, ma Steffy lo blocca e lo bacia.

Thomas incontra Liam alla Forrester e scopre che l’ex marito di sua sorella non apprezza l’interesse del dottor Finnegan. Lo stilista lo invita a smorzare la sua gelosia e a lasciare libera sua sorella.

Carter e Zoe parlano del mancato matrimonio tra lei e Thomas e la Buckingham crede di essersi meritata tutto per via dello scambio di culle organizzato dal padre. L’avvocato, però, la sprona a guardare avanti.

Thomas continua a provocare Liam e lo Spencer finisce per innervosirsi. I due vengono interrotti dall’arrivo di Ridge, il quale scopre dell’interesse del dottor Finnegan per Steffy

Ridge sorprende Thomas dicendo di concordare con Liam e di temere che il dottore le stia prescrivendo antidolorifici con un secondo fine.

Finn sembra sorpreso dal bacio e Steffy spera che abbia capito cosa prova realmente. Però lei confessa di aver bisogno di lui come suo medico.

Hope porta Kelly da Steffy e si rende conto che tra il dottore e la sorellastra c’è una grande intesa.

Finn lascia Malibù e invita Steffy a non prendere altri antidolorifici. Il dottore le promette che tornerà presto.

Thomas raggiunge Steffy e si accorge dell’imbarazzo del dottore. Quando Finn va via, però, Steffy invita il fratello a non fare domande.

Steffy viene colta da una nuova fitta e decide di prendere gli antidolorifici illegali inviatole da Vinny.

Liam confessa a Wyatt di non gradire l’interesse del dottore per Steffy, ma il fratello gli fa notare che il suo sentimento si chiama gelosia.