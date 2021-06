Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 28 giugno al 4 luglio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 28 giugno al 4 luglio ci mostreranno uno stravolgimento delle storyline. Cosa accadrà?

Flo Beautiful- foto gossipetv.com

Quinn continua a mortificare Brooke per aver baciato Bill e le dice a chiare lettere che Ridge si allontanerà da lei e Katie non le rivolgerà più parola.

Brooke ammette di essere caduta in fallo, ma di amare Ridge. La moglie di Eric, però, continua a provocarla.

Ridge è nell’appartamento di Flo e chiede a Shauna di restare a Los Angeles per dargli una chance, ma la Fulton sembra decisa a non essere un ripiego.

Ridge capisce il reale interesse di Shauna nei suoi confronti e le promette di non ferirla.

Katie inizia a sistemare le sue cose in modo da uscire definitivamente dalla vita di Bill, ma il magnate prova a farla ragionare. Le dice che è stata la pazzia di un momento.

Bill dichiara il suo amore a Katie e si dice pronto a non lasciarla andare via.

Sally origlia la conversazione tra Wyatt e Flo e scopre che lo Spencer incontrerà la Fulton più tardi. Così la stilista finge di sentirsi poco bene, ma non riesce a trattenerlo.

La dottoressa Escobar raggiunge Sally e la invita a dire la verità. La Spectra, però, dice di non voler rinunciare al suo piano, specialmente perché i primi sintomi erano reali e compatibili con il suo male fittizio.

Sally resta ferma sulle sue posizioni e dice alla Escobar di voler fare tutto quello che è in suo potere per non lasciare Wyatt.

Zoe passa da Flo e le chiede perché Wyatt e Sally sono tornati a vivere insieme. La Fulton le racconta dello stato di salute della stilista e del loro piano per alleggerirle gli ultimi momenti di vita.

Wyatt raggiunge Flo e si dice in colpa verso Sally. All’improvviso arrivano dei fiori per la ragazza e Flo copre che a mandarli è stata proprio la Spectra.

Flo decide di parlare con la dottoressa Escobar per capire come fare per convincere Sally a curarsi.

Sally dice alla dottoressa di aver inviato dei fiori a Flo per ringraziarla, ma la Escobar prende le distanze dal piano. Dal canto suo, invece, la Spectra afferma che intende lottare per riavere Wyatt.

Steffy e Zoe discutono su come organizzare la nuova collezione e le due parlano dei bozzetti di Sally. La modella si dice preoccupata.

Flo invita Wyatt a fare di tutto per convincere Sally a provare qualche cura sperimentale.

Sally è determinata ad andare avanti con il suo piano e allestisce una situazione romantica.

Wyatt torna da Sally e la ringrazia per i fiori inviati a Flo. Dopo lo Spencer cerca di convincerla a sottoporsi a qualsiasi cura possa aiutarla.

Sally porta avanti il suo piano e dice a Wyatt che potrebbe sottoporsi a cure sperimentali soltanto se trovasse un motivo valido. Poi, confessa di amarlo ancora.

Flo raggiunge lo studio della dottoressa Escobar e si presenta come amica di Sally. La Fulton la invita a cercare un trattamento per la Spectra.

La dottoressa Escobar riferisce a Flo di aver capito di avere a che fare con una ragazza testarda, ma in ogni caso di non poterla costringerla.

Flo chiede alla Escobar di dirle qual è la malattia di Sally per potersi muovere in prima persona, ma la dottoressa la blocca: non può rivelare informazioni personali e comunque nulla potrebbe aiutarla.

Katie incontra Steffy e le riferisce di aver chiuso definitivamente con Bill. Le due, poi, si soffermano a parlare di Sally e Wyatt.

Sally cerca di convincere Wyatt a tornare al punto in cui si era interrotta la loro storia, ma lui la blocca. Ormai nella sua vita c’è Flo.

Flo continua a fare pressioni sulla dottoressa Escobar e all’improvviso scorge dei bozzetti sulla scrivania. La Fulton inizia a sospettare.

Sally prova a baciare Wyatt, ma il ragazzo si ritrae. Dopo decide di informare Flo.

Flo si arrabbia e capisce che la Spectra accetterà le cure soltanto se lui tornerà da lei.