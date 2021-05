Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 3 a 9 maggio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 3 a 9 maggio ci saranno tantissimi sviluppi. Ecco cosa accadrà nella soleggiata Los Angeles:

Douglas e Hope Beautiful- foto pinterest.ca

Douglas è terrorizzato all’idea di perdere Hope mentre Vinny prova a convincere Thomas a porre fine al suo piano.

Ridge sembra felice per i progressi di Thomas, ma Brooke lo blocca dicendogli che si tratta soltanto di un’altra manipolazione.

Brooke racconta a Ridge di aver bevuto alcolici a causa dello stress del periodo e lo stilista la invita a farsi forza.

Ridge e Brooke parlano di Shauna Fulton: lei vuole sapere se prova dei sentimenti mentre lui le rinnova il suo amore. I due si baciano.

Wyatt non riesce a credere alle parole di Bill e Katie e si dice pronto a correre da Sally per consolarlo, ma la Logan lo ferma: la Spectra non vuole che si sappia della sua malattia.

Sally si mette a lavoro, ma incontra molte difficoltà. Quinn lo nota e cerca di incoraggiarla a tenere duro perché prima o poi si riprenderà dalla fine della sua storia con Wyatt.

Wyatt raggiunge Sally e la stilista gli chiede se è lì per una esclusiva di “Eye on Fashion”. Lo Spencer dice di sì e specifica di voler restare suo amico.

Liam e Bill parlano di Thomas e si dicono d’accordo sul fatto che per fermare le sue macchinazioni è aprire gli occhi a Hope.

Thomas chiede ad Hope se può tenere Douglas perché vorrebbe passare una serata con Zoe e la Logan è costretta a dirgli di sì.

Thomas percepisce il dispiacere di Hope e precisa di stare conoscendo meglio Zoe dietro suo suggerimento. Per quanto riguarda Douglas, invece, si adeguerà col tempo.

Liam raggiunge Thomas per smascherarlo: ormai sa che sta usando Zoe per manipolare Hope.

Hope confida a Brooke che Thomas intende passare una serata speciale con Zoe, ma la madre si dice perplessa su questa storia.

Sally chiede a Wyatt perché non è con Flo e il figlio di Quinn le ripete di essere pronto a sostenerla sempre e comunque.

Katie raggiunge Sally e Wyatt e chiede allo Spencer di lasciarle sole. La Logan invita la stilista a sottoporsi a cure innovative e a non mollare.

Shauna sprona Flo a progettare una famiglia con Wyatt, ma viene interrotta dall’arrivo di quest’ultimo.

Wyatt riferisce a Flo quanto scoperto su Sally e le confessa di volerla supportare in questo momento difficile.

Thomas prova a rassicurare Zoe in presenza di Liam: ormai Hope è un capitolo chiuso.

Liam raggiunge Hope e i due si confrontano su Thomas, ma iniziano a litigare quando parlano di Douglas: lui crede nell’ennesima manipolazione del Forrester mentre lei dice di non voler rinunciare al piccolo.

Hope passa al contrattacco e rinfaccia a Liam il suo trasferimento a Malibù e il bacio che si è scambiato con Steffy.

Liam prova a giustificare i suoi comportamenti, ma non fa altro che innervosire Hope. La Logan arriva a dirgli che Thomas è l’unico che non la tradirebbe mai.

Brooke cerca di fare ragionare Ridge sui veri motivi che hanno spinto Thomas a baciare Zoe, vale a dire spaventare Douglas.

Flo sprona Wyatt a stare accanto a Sally e quindi ad aspettare che sia la stilista ad aprirsi con lui.

Katie raggiunge Sally e le chiede se ha contattato il medico, ma la stilista le chiede di non insistere perché non vuole perdere tempo.

Katie cerca di convincere Sally a non arrendersi raccontandole i suoi trascorsi, ma la Spectra è ferma sulle sue posizioni. Subito dopo, però, perde l’equilibrio.

Thomas e Zoe si baciano e la modella spende parole bellissime per lo stilista.

Douglas confessa al padre di trovare Zoe molto simpatica e bella, ma gli piacerebbe vedere i suoi genitori insieme.

Vinny cerca di fare ragionare Thomas su quello che sta facendo, vale a dire usare Zoe Steffy.

Hope dice a Liam di essere capace di ragionare da sola e lo invita a non chiederle più di allontanare Douglas.

Liam fa un passo indietro e spiega a Hope che Douglas ha un’intera famiglia pronta a sostenerlo.

Douglas interrompe Liam e Hope e riferisce alla Logan di essere preoccupato per Zoe. La figlia di Brooke lo rassicura.

Thomas ascolta la conversazione tra Douglas e Hope dietro la porta e si mostra soddisfatto.