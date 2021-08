Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 30 agosto al 5 settembre 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 30 agosto al 5 settembre vedremo l’inizio di una nuova storia d’amore. Di chi si tratta?

Ridge non riesce a superare quanto ascoltato e raggiunge Steffy per sfogarsi. La ragazza però appare provata dai dolori alle costole e prende un antidolorifico per sentirsi meglio.

Brooke si scoraggia quando capisce che Ridge ha equivocato la conversazione tra lei e Bill. Intanto però il magnate la raggiunge e torna di nuovo sul discorso, rivelando di averla sempre amata.

Flo arriva a Villa Forrester e scorge Shauna e Quinn intente a parlare in segreto come due adolescenti.

Ridge rientra a Villa Forrester e si comporta in maniera fredda con Shauna, la quale però prova a rassicurarlo.

Carter chiede a Zoe di pranzare insieme e la modella accetta l’invito.

Brooke non riesce a credere alle parole di Bill e lo invita a concentrarsi su Katie e Will.

Quinn raggiunge Brooke per provocarla, ma la Logan le ricorda che la sua storia con Ridge non finirà mai e che farà di tutto per scoprire cosa è successo a Las Vegas.

Zoe e Carter parlano delle loro storie passate e iniziano a conoscersi: lei sembra colpita mentre lui confessa che voleva fare colpo su di lei.

Carter si sbottona con Zoe dicendole di voler cambiare vita e volerla al suo fianco. I due si baciano con passione.

Hope è felice di potersi occupare di Kelly in attesa che Steffy si riprenda dall’incidente e Liam la ringrazia di aver accolto la piccola. Tuttavia lo Spencer le rammenta che dovranno riportarla alla CEO quella sera stessa.

Thomas raggiunge Malibù e scopre che Kelly è allo chalet con Hope e Liam. Lo stilista si innervosisce, ma la CEO gli fa presente che il suo dolore non è dovuto alla mancanza di Liam nella sua vita ma all’incidente.

Steffy resta da sola e contatta Liam. A risponderle, però, sarà Hope che le propone di lasciarle Kelly un’altra notte per farla stare insieme a Beth. La Forrester è costretta ad acconsentire.

Steffy chiude la chiamata con Hope e inizia a piangere, ripensando ai momenti trascorsi con il suo ex. Poi, prende un antidolorifico nella speranza di stare meglio.

Liam è in compagnia di Bill alla Spencer Publications e si dice certo che presto tornerà con Katie.

Steffy riceve la visita di Thomas e la CEO è costretta ad ammettere di aver preso l’antidolorifico con la birra. Lo stilista intuisce la situazione e le consiglia di andare a riprendersi sua figlia.

Hope raggiunge Steffy e la Forrester scoppia in lacrime quando si rende conto che non ha portato con sé Kelly. La Logan ammette di volerla aiutare.

Steffy sembra sconvolta e prega Hope di riportarle sua figlia mentre la sorellastra continua a ribadirle che tutto quello che sta facendo è per il suo bene.

Bill e Wyatt concordano sul fatto che non è stata una buona idea lasciare a Hope il compito di riportare Kelly a Steffy. Liam cerca di far capire loro di volere soltanto il meglio per le bambine.

Steffy chiede scusa a Hope per averla aggredita, ma vorrebbe soltanto vedere sua figlia. Il discorso tra le due viene interrotto dall’arrivo del dottor Finnegan.

Hope lascia Malibù e promette a Steffy di riportarle Kelly.

Steffy si confida con il dottor Finn, rivelandole che la moglie del suo ex marito la sta tenendo lontana da sua figlia. Dopo ne approfitta per chiedere altri antidolorifici.

Finn dice a Steffy di voler fare una serie di analisi prima di prescriverle altri antidolorifici perché vorrebbe evitare una dipendenza. La Forrester, però, insiste per avere altre pillole al più per sentirsi meglio.

Liam e Bill parlano di Steffy e il magnate crede che il figlio non sia felice con Hope. Il ragazzo nega di aver messo in discussione la sua scelta.

Hope raggiunge Liam e lo Spencer le chiede di Kelly. La Logan spiega di averla lasciata con Brooke e Beth e di voler dare del tempo a Steffy per riprendersi.

Liam non è sicuro della scelta di Hope e le confessa che questo comportamento potrebbe essere mal interpretato da Steffy.

Hope rivela a Liam che Steffy non è sola, visto che il dottor Finnegan passa a trovarla spesso e sembra piuttosto disponibile. Bill crede che ci sia del tenero.

Bill cambia discorso e propone al figlio e Hope di tenere i bambini per permettere loro di trascorrere una serata da soli.

Hope confessa a Liam di avere il sospetto che tra Steffy e il dottor Finnegan ci sia del tenero.

Finn dice a Steffy che può contare su di lui, ma la ragazza dice di stare bene e di volere soltanto altri antidolorifici.

Finn prova a capire il rapporto tra Steffy e Hope, ma la Forrester perde le staffe. Il dottore fa un passo indietro e le consiglia di riportare sua figlia a Malibù perché solo così potrà iniziare a riprendersi.

Steffy si appoggia alla spalla di Finn e gli rivela di non desiderare altro che riavere sua figlia. Così il dottore la invita a pensare positivo. Dal canto suo, però, la CEO non molla e torna a chiedergli altri antidolorifici.

Finn inizia a preoccuparsi e capisce che ormai Steffy è diventata dipendente dagli antidolorifici.