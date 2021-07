Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 5 all’11 luglio 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 5 all’11 luglio assisteremo alla fuga di Ridge e Shauna. Cosa accadrà?

Shauna e Ridge Beautiful- foto tekdeeps.com

Steffy incontra Katie e viene a conoscenza della fine del rapporto tra lei e Bill. Dopo le due parlano della situazione di Sally e della decisione di Flo di tenersi a distanza da Wyatt.

Sally fa capire a Wyatt che proverà le cure sperimentali soltanto se torneranno insieme e cerca di baciarlo. Dal canto suo, però, lo Spencer la respinge e dichiara il suo amore per Flo.

Flo si reca dalla dottoressa Escobar per spingerla ad aiutare Sally, ma non riesce a carpire alcuna informazione. La Fulton nota dei bozzetti sulla scrivania della dottoressa e inizia a sospettare qualcosa.

Sally passa dallo studio della Escobar e scopre che Flo è stata lì e ha fatto molte domande compromettenti.

Flo raggiunge Wyatt e scopre il ricatto morale di Sally. La ragazza lo invita a tenere duro e a non cedere.

Brooke lascia un messaggio vocale a Ridge e confida a Donna di essere preoccupata per il suo matrimonio. La Logan teme possa perderlo a causa di Shauna.

Donna invita Brooke a farsi perdonare da tutti e in primis da Katie, ma lei crede sia difficile tornare in armonia. A quel punto Donna si offre di intercedere per lei.

Eric è ancora arrabbiato per il colpo mancino di Quinn e la Fuller ammette di non essere pentita, finendo per innervosire il patriarca.

Shauna riceve un messaggio di Quinn, ma sceglie di non risponderle. Ridge le chiede di spegnere il cellulare mentre saranno insieme.

Ridge confessa a Shauna di essersi salvato grazie a Quinn e i due si baciano.

Brooke prova a contattare (senza successo) Ridge e capisce che il perdono è molto lontano. Tuttavia è pronta a lottare.

Quinn rivela a Brooke che Ridge e Shauna sono insieme a Las Vegas e la Logan resta basita.

Katie lancia per terra una fotografia di lei e Brooke, ma viene interrotta da Donna. La sorella capisce che la situazione è più grave di quanto pensasse e prova a far ragionare Katie.

Brooke prova a contattare ancora Ridge e gli lascia un messaggio in segreteria. Ad un tratto sopraggiunge Bill, ma la Logan gli chiede di andare via.

Shauna provoca Ridge e lo invita a seguirla se vuole davvero vedere Las Vegas.

Ridge riceve un altro messaggio di Brooke e Shauna lo invita a risponderle. Lo stilista, però, non intende fare un passo indietro e tesse le lodi della donna che gli sta accanto.

Shauna è al settimo cielo, ma confessa a Ridge di volerci andare piano e lo invita ad affrontare Brooke. Il Forrester, invece, le ribadisce di voler stare con lei.

Eric passa a trovare Brooke e raccoglie la confessione della donna: il bacio è stato un momento di debolezza legato ai problemi con Thomas.

Quinn raggiunge Eric e prega Brooke di andarsene. La Logan, però, le chiede di dirgli dove sono Ridge e Shauna in modo da recuperare la situazione.

Flo rivela a Wyatt di avere dei dubbi sulla situazione di Sally e sul rapporto tra la Spectra e la dottoressa.

Penny Escobar invita Sally a farla finita con la sua farsa e a salvare il salvabile, ma la stilista non vuole rinunciare.