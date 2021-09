Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 6 al 12 settembre 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che le puntate dal 6 al 12 settembre saranno imperdibili: cosa accadrà nella soleggiata Los Angeles?

Brooke e Bill Beautiful- foto pledgetimes.com

Steffy trova un confidente nel dottor Finn e finisce per raccontargli tutto, dal matrimonio naufragato all’adozione della figlia del suo ex e della sorellastra.

Liam non è d’accordo sull’allontanamento di Kelly da Steffy, ma Hope cerca di convincerlo che è la cosa giusta da fare.

Steffy chiede a Finn altri antidolorifici per potersi riprendere e tornare dalla figlia, ma il dottore non asseconda la richiesta. Anzi, le consiglia di trovare la forza di superare questo momento in lei.

Bill e Justin si confrontano sulla situazione di Katie, ma i due vengono interrotti dall’arrivo di Ridge.

Finn capisce che la richiesta di Steffy è diventata dipendenza da oppioidi.

Liam e Hope confidano le loro preoccupazioni riguardo Steffy a Brooke, la quale non può far altro che condividere i loro timori.

Ridge e Bill hanno un confronto e lo stilista rivela di aver ascoltato la dichiarazione d’amore tra lui e Brooke. Il magnate, però, lo blocca subito e gli racconta come sono andate le cose.

Eric spera che l’avversione i Brooke nei confronti di Quinn non inclini anche il loro rapporto, ma la Logan lo esclude. Quello che desidera è che il patriarca riesca a vedere la Fuller per quello che è.

Ridge interrompe la conversazione tra Eric e Brooke e si dice pronto a tornare con la Logan.

Quinn aiuta Shauna a prendere le sue cose per trasferirsi a Villa Forrester, certa che il matrimonio tra l’uomo darà una chance al matrimonio con l’amica.

Quinn scopre il riavvicinamento tra Brooke e Ridge e si allontana da Shauna per fare una chiamata.

Bill raggiunge Brooke e la trova in salotto in compagnia di Ridge. L’editore chiede alla donna se va tutto bene e il Forrester fraintende ancora una volta.

Eric invita Ridge a non fare il gioco di Bill e a non accettare nuove interferenze da parte del magnate.

Bill capisce di essere stato raggirato da Quinn per i suoi scopi personali e prende una decisione.

Brooke, Katie e Donna capiscono che dietro il matrimonio a Las Vegas e quello che sta succedendo c’è Quinn.

Ridge punta il dito contro Quinn, rea di aver manipolato la situazione per porre fine al suo matrimonio.

Bill si ripromette di fare qualsiasi cosa per riconquistare Katie.

Brooke cerca un modo per tornare tra le braccia di Ridge.