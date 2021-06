Anticipazioni Beautiful, trame puntate dal 7 al 13 giugno 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dal 7 al 13 giugno assisteremo al matrimonio simbolico tra Hope e Liam e non solo. Ecco cosa accadrà nella soleggiata Los Angeles:

Hope, Liam e Douglas Beautiful- foto news.fidelityhouse.eu

Carter prova a consolare Zoe, ma la modella non riesce a capacitarsi di aver creduto alla storia con Thomas.

Steffy tranquillizza Douglas dicendogli che il papà ha soltanto smarrito la bussola e presto tornerà a essere quello di sempre. Nel frattempo potrà vivere con Liam ed Hope.

Ridge chiede scusa a Brooke per non averle creduto riguardo a Thomas.

Hope ringrazia Steffy per averle raccontato la verità e promette a Douglas che un giorno riavrà il suo dolce papà.

Brooke fa i complimenti a Hope per come ha gestito la situazione e per aver salvato Zoe e Douglas. Dopodiché ringrazia Steffy per aver messo del suo affinché Liam e Hope tornassero insieme.

Brooke approfitta del momento per chiedere a Steffy perché Hope l’ha ringraziata per la sincerità e la CEO le racconta quanto accaduto a Malibù.

Steffy confida a Ridge di essere felice per Liam ed Hope mentre il padre si augura di poter tornare con Brooke.

Hope rientra allo chalet e trova una sorpresa da parte di Douglas e Liam. Il piccolo le chiede se vuole sposare Liam.

Liam chiede a Hope di sposarlo in una cerimonia simbolica e la giovane Logan accetta senza riserve. L’assenza dell’officiante sarà compensata da Douglas.

Hope corre a mettersi l’abito da sposa e Douglas si improvvisa piccolo officiante: Hope e Liam diventano marito e moglie.

Bill ripensa a Brooke, ma viene interrotto da Wyatt. Il figlio di Quinn lo aggiorna sugli ultimi avvenimenti: Zoe e Thomas non si sono sposati e Douglas vivrà con Hope e Liam.

Ridge raggiunge casa di Brooke per scusarsi e mettere fine ai loro dissapori. I due stanno per abbandonarsi alla passione, ma vengono interrotti dallo squillo del telefono. Bill le chiede un incontro chiarificatore.

Brooke liquida Bill dicendogli che devono andare avanti e dopo si abbandona alla passione con Ridge.

Ridge si scusa ancora con Brooke mentre lei lo informa del matrimonio simbolico tra Hope e Liam. Dopodiché la Logan gli chiede di Shauna, ma lo stilista la rassicura.

Quinn racconta a Shauna del mancato matrimonio di Zoe e Thomas e la Fulton capisce di aver perso ogni occasione per stare con Ridge.

Shauna mostra a Quinn un video nel quale si vede il bacio tra Brooke e Bill e la Fuller sembra felice di avere un’arma potente contro la sua nemica.

Bill è in compagnia di Katie e i due pensano a un aiuto concreto per Sally. L’editore tesse le lodi della sua donna, ma dopo ripensa a Brooke.

Sally e Wyatt fanno colazione, ma la Spectra cambia umore quando riceve un messaggio della dottoressa Escobar che la invita a passare da lei. Lo Spencer la invita a confidarsi con lui, tuttavia la stilista gli conferma di stare benissimo ed essere felicissima.

Sally richiama la dottoressa e le dice di non voler essere più infastidita: nessuno può fare niente per lei.

Wyatt e Flo si incontrano e la figlia di Shauna spende bellissime parole su di lui per quello che sta facendo per Sally.

Sally riceve la visita inaspettata della dottoressa Escobar e questa visita la costringe a confessare la verità a Wyatt.

Quinn è felice di poter dimostrare il tradimento di Brooke e quindi distruggere il suo matrimonio e insiste con Shauna affinché smascheri la Logan. La Fulton, però, non è convinta.

Quinn decide di impossessarsi del video all’insaputa di Shauna e non fa una piega quando la Fulton decide di cancellare il filmato.

Shauna si congeda e Quinn resta da sola a rivedere il video.