Anticipazioni Beautiful, trame puntate dall’11 al 17 ottobre 2021

Le anticipazioni su Beautiful ci raccontano che nelle puntate dall’11 al 17 ottobre assisteremo a vari sviluppi. Cosa accadrà ai protagonisti della soap americana?

Liam e Finn Beautiful- foto thetvwatercooler.com

Steffy torna a casa collerica verso tutti: Ridge difende chi ha distrutto la famiglia, Liam si è schierato con le Logan mentre Brooke e Hope provano a portarle via Kelly come hanno fatto con Phoebe e Douglas.

Liam e Finn raggiungono Malibù e provano a convincere Steffy a farsi aiutare, ma la Forrester afferma di avere soltanto bisogno di sua figlia e dei suoi farmaci.

Finn teme che la situazione possa precipitare mentre Liam ammette di essere sconvolto dal fatto che proprio lei abbia messo in pericolo Kelly.

Steffy accetta di farsi aiutare da un professionista, ma soltanto per riavere Kelly tra le sue braccia il prima possibile.

Thomas incontra Zoe e ne approfitta per scusarsi per il mancato matrimonio. Nonostante ciò, non ha mai finto riguardo il suo interesse per lei e per questo le chiede di dare alla loro storia un’altra chance.

Zoe non si lascia incantare dalle parole di Thomas e chiarisce che potranno essere soltanto colleghi e amici.

Thomas raggiunge Hope per prendere Douglas, ma il piccolo è in compagnia di Donna e così ne approfitta per parlare con Hope.

Hope aggiorna Thomas su quanto accaduto e sulla situazione della sorella, assicurandogli che Liam e Finn stanno cercando di aiutarla.

Thomas resta sconvolto dal racconto di Hope e vorrebbe fare qualcosa. La Logan, però, lo invita a non essere irruente perché potrebbe essere controproducente.

Quinn invita Shauna a mettere alle strette Ridge per sposarla il prima possibile.

Brooke e Donna scoprono che Steffy ha accettato di farsi aiutare e tirano un sospiro di sollievo.

Zoe interrompe la conversazione tra Brooke e Donna e scopre gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto la famiglia Forrester, dal matrimonio a Las Vegas alla dipendenza di Steffy.

Le Logan parlano con Zoe dello scambio di culle e la modella continua a dirsi dispiaciuta per quanto fatto dal padre. Tuttavia Brooke la ferma e le dice di voltare pagina.

Ridge raggiunge Brooke per informarla del suo imminente matrimonio con Shauna. La Logan ne resta sconvolta.