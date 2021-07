Anticipazioni GF Vip 6: spuntano i nomi di Totò Schillaci, Raffaella Fico, Pamela Prati e Raz Degan

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultime news e gossip. Nelle settimane scorse vi abbiamo svelato in esclusiva e anteprima che l’ex Miss Italia e conduttrice tv Manila Nazzaro e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè saranno nel cast dei concorrenti della prossima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5 che sarà condotto nuovamente da Alfonso Signorini con al suo fianco come opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Ora la testata giornalistica Fanpage.it ha svelato gli altri possibili concorrenti del GF Vip 6: Totò Schillaci, Raffaella Fico, Pamela Prati e Raz Degan. Per l’ex showgirl del Bagaglino è un déjà-vu, dopo la sua fallimentare esperienza al GF Vip 1: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì – ha confessato Pamela Prati al settimanale di cronaca rosa Nuovo – e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Confermato anche l’ex compagno di Belen Rodriguez, il manager Gianmaria Antinolfi. Dagospia ha aggiunto che gli altri nomi certi sono Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e il nuotatore Manuel Bortuzzo e ha rivelato che è saltata la partecipazione di Giovanni Ciacci. Biccy.it ha svelato che ci sarà anche il cantante Luca Vismara.

Inoltre in lizza ci sarebbero anche l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, e l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi, che diversi giorni fa è approdato su Onlyfans.

La lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6

Manila Nazzaro, conduttrice ed ex modella

Soleil Sorgè, influencer ed ex naufraga vip

Pamela Prati, showgirl

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Lucas Peracchi, personal trainer ed ex tronista

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Gianmaria Antinolfi, manager

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, politico ed ex gieffino

Sandra Milo, attrice

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Barbara Bouchet, attrice

Jo Squillo, conduttrice e cantante

Alex Di Giorgio, nuotatore

Raz Degan, ex modello

Totò Schillaci, ex calciatore