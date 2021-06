Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli opinioniste

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultime news e indiscrezioni. La conduttrice tv e showgirl Adriana Volpe e l’imprenditrice ed esperta di casting tv Sonia Bruganelli saranno le nuove opinioniste del famoso e popolare reality show di Canale 5. Saranno loro a prendere il posto di Pupo e Antonella Elia. Due grandi colpi per il giornalista e conduttore del programma tv di Canale 5, Alfonso Signorini. La notizia fragorosa è stata annunciata da Dagospia.

Il giornalista Giuseppe Candela ha scritto sul sito di attualità e gossip diretto da Roberto D’Agostino: “CANDELA FLASH! VOCI DA COLOGNO MONZESE: ALFONSO SIGNORINI HA SCELTO SONIA BRUGANELLI (MOGLIE DI PAOLO BONOLIS) COME OPINIONISTA DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP. AFFIANCHERA’ ADRIANA VOLPE (GIA’ ANTICIPATA DA DAGOSPIA) DI RITORNO A MEDIASET DOPO IL FLOP SU TV8…“.

La titolare di una famosa società di casting nonché moglie del celebre showman e conduttore tv Paolo Bonolis ha sempre preferito lavorare dietro le quinte. Una donna forte, combattiva e determinata. Sicuramente esprimerà le sue opinioni senza peli sulla lingua come ha sempre fatto anche sui suoi profili social, scatenando spesso e volentieri polemiche e critiche.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: rumor sui concorrenti

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultimi rumor sui concorrenti. Gabriel Garko e Anna Oxa hanno ribadito che non ci saranno nel cast dei concorrenti del GF Vip 6. In lizza figurerebbe l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Sul suo profilo Instagram ha rivelato ai fan: “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima…io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! ormai è confermato. Allora ragazzi, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità. Uno pensa che nella vita per arrivare a certi traguardi deve prendere scorciatoie o sporcarsi. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima“.

Alcuni però, tra cui Investigatore Social all’anagrafe Alessandro Rosica, hanno pensato che Francesco Chiofalo salirà sul trono di Uomini e Donne.

Grande Fratello Vip 6: la lista dei possibili concorrenti

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, politico ed ex gieffino

Sandra Milo, attrice

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Barbara Bouchet, attore

Alex Di Giorgio, nuotatore