Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: Giucas Casella nel cast dei concorrenti

Anticipazioni Grande Fratello Vip 6: ultime news e gossip. Il 71enne illusionista e personaggio televisivo italiano Giucas Casella è nel cast dei concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5. Lo scoop è stato diffuso in anteprima ed esclusiva da TvBlog.it: “Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama ‘solo quando lo dirò io’ e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi concorrenti dalla casa del Grande Fratello Vip dal prossimo 13 settembre in prima serata sulla rete ammiraglia di casa Mediset. Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini nell’edizione numero sei del Grande Fratello”.

E poi ancora si legge su TvBlog.it: “Non è tutto. Pare infatti che nelle prossime ore potrebbe arrivare nel cast della casa più spiata d’Italia pure una bella spruzzata olimpica. Sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa con un atleta da podio di questa ultima Olimpiade, se son rose fioriranno si dice in questi casi”.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: la lista dei concorrenti

Per la terza volta consecutiva ci sarà il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, alla conduzione del programma tv di Mediaset. Al suo fianco, in veste di opinioniste, ci saranno Adriana Volpe, concorrente del GF Vip 4 e recente presentatrice di Ogni Mattina, e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, attualmente alla guida della società di scouting SDL.

Nelle settimane scorse vi abbiamo svelato in esclusiva e anteprima che l'ex Miss Italia e conduttrice tv Manila Nazzaro e l'ex naufraga vip dell'Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè saranno nel cast dei concorrenti della prossima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5.

Davide Maggio ha rivelato durante una diretta Instagram che tra i concorrenti del GF Vip 6 ci sarà anche Nicola Pisu. Chi è? Il figlio della patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, con problemi di droga alle spalle. "Come anticipato da Davide Maggio, in una diretta su Instagram, Nicola Pisu sarà uno dei concorrenti della prossima edizione di Grande Fratello Vip. Il figlio di Patrizia, nonché nipote del compianto Enzo, va ad aggiungersi alla lista di concorrenti del GF Vip 6, che comprende anche un'altra figlia di: Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento".

Qualche giorno fa la testata giornalistica Fanpage.it ha svelato gli altri possibili concorrenti del GF Vip 6: Totò Schillaci, Raffaella Fico, Pamela Prati e Raz Degan. Per l’ex showgirl del Bagaglino è un déjà-vu, dopo la sua fallimentare esperienza al GF Vip 1: “So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì – ha confessato Pamela Prati al settimanale di cronaca rosa Nuovo – e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Confermato anche l’ex compagno di Belen Rodriguez, il manager Gianmaria Antinolfi. Dagospia ha aggiunto che gli altri nomi certi sono Katia Ricciarelli, Jo Squillo, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e il nuotatore Manuel Bortuzzo e ha rivelato che è saltata la partecipazione di Giovanni Ciacci. Biccy.it ha svelato che ci sarà anche il cantante Luca Vismara.

Inoltre in lizza ci sarebbero anche l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo, e l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi, che diversi giorni fa è approdato su Onlyfans.

La lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6